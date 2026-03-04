Olvidate de limpiar el baño: el robot que lo hará exactamente cómo te gustaría + Seguir en









Si bien tiene una función que parece simple, este aparato logra replicar cosas muy sencillas de una manera eficiente gracias a su sistema.

Este aparato facilitará la vida de muchas personas. TU Wien

Lavar el baño es una de las tareas de la casa que más cansa y menos ganas da de hacer. Por suerte, la tecnología avanza rápido para darnos una mano con este problema de todos los días. Ahora, existe un robot que promete ahorrarle dolores de cabeza a millones de personas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este nuevo aparato no es como las clásicas aspiradoras redondas que ya conocemos y que solo andan por el piso. Fue pensado desde cero para meterse en los lugares más incómodos y dejar todo brillante sin que tengas que mover un dedo.

Robot 1 TU Wien Este aparato aliviará las tareas de millones de hogares gracias a su simpleza a la hora de realizar estas acciones. TU Wien De qué trata este invento millonario Un grupo de investigadores de la Universidad Técnica de Viena creó un brazo mecánico que se encarga exclusivamente de limpiar el lavamanos. A simple vista parece una herramienta de fábrica, pero está diseñado a medida para lidiar con las curvas y las formas raras de los sanitarios.

Hasta ahora, ninguna máquina había logrado hacer bien este trabajo. El gran problema de los aparatos comunes es que no saben calcular la fuerza ni el ángulo cuando chocan contra una superficie que no es totalmente plana y recta.

Para resolver esto, los creadores le pusieron en la punta una esponja especial llena de sensores. Gracias a esto, el robot puede sentir la forma de la superficie y adaptar la presión para sacar toda la suciedad sin romper nada.

Embed - Roboter lernt Waschbeckenputzen Cómo es el funcionamiento de este robot Lo más interesante de este equipo es cómo aprende a hacer su trabajo. En vez de que un técnico se pase horas escribiendo millones de comandos difíciles, la máquina aprende simplemente mirando cómo una persona real limpia el baño. A través de un sistema de cámara e inteligencia artificial, el brazo graba los movimientos humanos y los copia a la perfección. Con solo ver un par de pasadas, ya entiende cómo tiene que mover la esponja para dejar todo impecable. Las pruebas que hicieron en el laboratorio fueron un éxito y demostraron que el aparato se adapta a cualquier curva. La idea de los inventores es que pronto estos robots puedan pasarse información entre ellos para limpiar cada vez mejor.

Temas Millones