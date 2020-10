Halloween: series, películas y dibujos animados para este 31 de octubre

A continuación, una lista de series y películas seleccionadas especialmente para Halloween disponibles en HBO, HBO GO y Netflix.

Series en HBO

True blood: basada en la serie de libros de Charlaine Harris, True blood relata la historia de vampiros que cohabitan pacíficamente con humanos, después de la creación de una sangre sintética, en una pequeña ciudad de Luisiana en los Estados Unidos. Durante siete temporadas, esta aterradora historia nos presenta un mundo en el que la lucha entre dos bandos de vampiros – los que creen en vivir pacíficamente y los que entran en conflicto con su naturaleza – pondrá en riesgo el balance entre los vivos y los muertos vivos. Además de vampiros, también vemos otras criaturas como hombres lobo, hadas y brujas, en esta serie de culto, ganadora de un Emmy y un Globo de Oro.

The third day: la primera parte de esta historia, bajo el nombre de “Verano”, Sam se ve atraído por una misteriosa isla en la costa británica y por un grupo de isleños que llevan una vida idílica. Pero pronto empezará a experimentar episodios extraños, y ese mundo perfecto se irá desvaneciendo mientras se enfrenta a traumas y experiencias de pérdidas que vivió en su pasado. En “Invierno”, la segunda parte de la serie, vemos a Helen, una mujer que también llega a la isla junto a sus dos hijas sin saber lo que las espera. Pronto irá descubriendo que la isla tiene una vida muy peculiar y, una vez más, los límites entre la fantasía y la realidad serán cada vez más difíciles de diferenciar. Protagonizada por Jude Law y Naomie Harris.

Swamp thing: basada en el personaje de DC creado por Len Wein, la serie cuenta la historia de la Dra. Abby Arcane mientras investiga lo que parece ser un virus mortal incubado en el pantano de un pequeño pueblo de Luisiana. Abby Arcane pronto descubrirá que este lugar guarda secretos aún más terroríficos cuando se encuentre cara a cara con una criatura que es capaz de controlar las plantas y emerge del pantano para provocar las peores pesadillas.

Lovecraft country: basada en la novela de terror homónima de Matt Ruff, Lovecraft Country de HBO explora la combinación de las espeluznantes criaturas de las obras de H.P. Lovecraft con los terrores de la supremacía blanca, a través de la experiencia de una familia afroamericana, luchando por sobrevivir en los Estados Unidos de la década de los ‘50.

Películas en HBO

Escape room: de la mano del director Adam Sobitel llega este thriller de terror psicológico sobre seis desconocidos, que al parecer no tienen nada en común, y que se reúnen para un misterioso juego de escape. Pero lo que parecía una simple prueba de habilidad de concentración, se convierte en un juego peligroso en el que el precio a pagar puede ser demasiado alto.

Cadáver (The possession of Hannah Grace): Megan trabaja en el turno de la noche de la morgue local y recibe un cuerpo desfigurado luego de un ritual de exorcismo. Aunque todo parece estar tranquilo, Megan empieza a tener visiones espeluznantes, y a medida que extraños y violentos eventos se vuelven cada vez más comunes, empieza a sospechar que algo todavía habita el cuerpo de la joven Hannah Grace.

Tú eres el próximo (You’re next): durante un viaje de descanso, la familia Davison es atacada y amenazada por sujetos enmascarados que planean asesinarlos. Sin embargo, los atacantes podrán convertirse en víctimas al toparse con un miembro de la familia que guarda un oscuro secreto de su pasado. Los asesinos no imaginan que una de las invitadas podría ser su mayor amenaza y verdugo.

Escalofríos 2 (Goosebumps 2: haunted Halloween): ¿qué podría pasar si el Halloween cobrara vida? Sonny y Sam están a punto de descubrirlo cuando encuentran un manuscrito sin terminar, escrito por el famoso autor de terror R.L. Stine, mientras exploran una casa abandonada. Lo que ellos no saben es que, al abrir ese libro, liberarán una terrible amenaza y traerán al mundo real criaturas sobrenaturales salidas de las páginas del libro Escalofríos.

Otras películas disponibles en HBO GO para disfrutar del terror real son: IT: CAPÍTULO DOS (IT: CHAPTER 2), EL RESPLANDOR (THE SHINING) y DOCTOR SUEÑO (DOCTOR SLEEP) basadas en los libros de Stephen King; LAS REGLAS DE SLAUGHTERHOUSE (SLAUGHTERHOUSE RULES) y ZOMBIELAND para los seguidores de las peleas con zombis y monstruos. Las dosis de horror las entregan LA MALDICIÓN DE LA LLORONA (THE CURSE OF LA LLORONA) y ANNABELLE. Y NOSOTROS (US) nos presenta lo mejor del thriller psicológico. Estas producciones y otros contenidos de terror están disponibles exclusivamente HBO GO.

Halloween en Netflix

Para niños de tres años en adelante:

Tut Tut Cory Bólidos: Halloween: llega Halloween, y Cory, Chrissy y Freddie salen a la caza de dulces gigantes. ¿Pero valdrá la pena aventurarse al lado tenebroso de la ciudad?

Supermonstruos: Día de Muertos: para el desfile del Día de Muertos, los Supermonstruos visitan la ciudad donde nació Vida y conocen a nuevos amigos.

Para niños de seis años en adelante:

La peor bruja: luego de toparse con una escuela para brujas, una torpe heroína se da cuenta de que quizás este sea su lugar en el mundo. Basada en las famosas novelas de Jill Murphy.

El vacío: tres adolescentes despiertan en un reino extraño lleno de portales mágicos, acertijos imposibles y bestias feroces. Para volver a casa, deberán unir fuerzas.

Julie and the Phantoms: Julie perdió la pasión por la música con la muerte de su madre. Pero cuando tres chicos fantasmales le devuelven la fe en su talento, juntos deciden armar una banda.

Para niños de nueve años en adelante:

Los héroes del apocalipsis: en un pueblo invadido por zombis y monstruos, un chico común se une a sus amigos para sobrevivir al apocalipsis. Basada en la conocida serie de libros.