The Last of Us: primer adelanto de la serie de HBO Max

The Last Of Us _ Teaser _ HBO Max.mp4

Esta súper producción original de HBO Max, es protagonizada por Pedro Pascal quien interpretará a Joel. En la historia, Bella Ramsey dará vida a Ellie, Gabriel Luna será Tommy, mientras que Anna Torv será Tess. También participan Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill.

Storm Reid será Riley, Merle Dandridge dará vida a Marlene. Mientras que Jeffrey Pierce actuará como Perry, Lamar Johnson será Henry, en tanto que a Keivonn Woodard lo veremos como Sam. Además, la producción contará también con las destacadas actuaciones de Graham Greene como Marlon, Elaine Miles como Florence, Ashley Johnson y Troy Baker.

The Last of Us fue escrita y producida ejecutivamente por Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckmann. La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog también producen.