"Caminos del Crimen": el nuevo thriller policial de Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Halle Berry que llega a los cines

Dirigida por Bart Layton y basada en la novela de Don Winslow, cuenta una historia de robos, persecuciones y obsesiones que se apoya en el drama de sus personajes y en un elenco de primer nivel.

En un año marcado por el esperado regreso de los Vengadores de Marvel en " Avengers: Doomsday ", uno de los grandes eventos cinematográficos previstos para fines de 2026, Chris Hemsworth y Mark Ruffalo se apartan momentáneamente de las capas y los músculos verdes para protagonizar, junto a Halle Berry , " Caminos del Crimen " (Crime 101) , un thriller policial que llega este 12 de febrero a los cines de Argentina.

Dirigida por Bart Layton y basada en la novela homónima de Don Winslow , la película se sumerge en la bella ciudad de Los Ángeles para contar la historia de un implacable ladrón de joyas que lleva a cabo una serie robos a lo largo de la autopista 101 , un detective obsesionado con él que le pisa los talones y una agente de seguros que irrumpe en el juego y funciona como el nexo de cada una de las tramas.

Más allá de contar con algunas escenas de acción y suspenso, la cinta se apoya íntegramente en sus personajes , que son varios y que eventualmente cruzarán sus caminos. El protagonista es Davis (Chris Hemsworth), un hombre serio, acartonado y misterioso , con un pasado que se desconoce y a quien incluso le cuesta mirar a los demás a los ojos . Al mismo tiempo, es un ladrón frío, meticuloso y calculador , con un estricto modus operandi: no causarle daños a sus víctimas.

Ormon (Barry Keoghan) es literalmente su polo opuesto: un delincuente violento, explosivo e inestable que siempre busca salirse con la suya y entorpecer los planes del protagonista; Lou (Mark Ruffalo) es un detective venido a menos y con la tasa de homicidios resueltos más baja , pero con una ética imposible de corromper que lo enfrenta al sistema policial; Sharon (Halle Berry), por su parte, es una mujer que transita la mediana edad y que trabaja hace más de una década como corredora de seguros, pero que todavía no pudo progresar.

El elenco se completa con Money (Nick Nolte), el líder de la organización criminal y jefe de Davis y Ormon; Maya (Mónica Barbaro), el interés romántico del protagonista; Devon (Devon Bostick) un hacker que trabaja en Google y resuelve todo lo que la trama le pida; el detective Tillman (Corey Hawkins), compañero de Lou; y Angie (Jennifer Jason Leigh), la mujer infiel de Lou.

Con este amplio abanico de personajes, la película se apoya en el clásico juego de cazador y presa, o gato y ratón, que puede recordar al clásico de acción de Michael Mann, Heat o en su nombre en español, Fuego contra Fuego, de 1995. Sin embargo, el director le suma un tono más íntimo y si se quiere hasta melancólico, más cercano a cintas como Drive (2011), con un protagonista solitario y una narrativa más enfocada en el drama que en la acción.

Así, pese a los robos a joyerías, las persecuciones y los disparos, se trata sobre todo de una película dramática, que apuesta por un desarrollo más pausado por momentos y que explora vidas que no terminan de cumplir sus propias expectativas: ninguno de los protagonistas de esta historia está completamente conforme con la vida que lleva.

Más allá de los superpoderes y los pochoclos

Caminos del Crimen (Crime 101) también funciona como una oportunidad para ver a sus protagonistas lejos del universo de los superhéroes y de las grandes producciones de Hollywood.

Chris Hemsworth ya había demostrado en la saga Extraction (2020-2023) que puede ser mucho más que Thor y que la acción le sienta con naturalidad; Mark Ruffalo, por su parte, brilló recientemente en Poor Things (2023) y Mickey 17 (2025), confirmando su versatilidad para la comedia y el drama, además de haber encarnado ya un detective en la serie Task (2025) de HBO.

Barry Keoghan continúa consolidando su perfil de actor inquietante y excéntrico, con trabajos en El sacrificio del ciervo sagrado (2017), The Banshees of Inisherin (2022) y Saltburn (2023), mientras que Halle Berry, tras su histórico Oscar, encontró en los últimos años un nuevo espacio en el cine de acción con títulos como John Wick 3 (2019), Desaparecido (2017) y 911: Llamada mortal (2013).

De esta manera, con un elenco estelar, es un largometraje que busca resignificar la trama de cazador y presa, con una narrativa que aspira a tener un mayor peso emocional. Aunque en ocasiones sobrevuela sus temas y no siempre logra profundizar, la película se mantiene sólida y, sobre todo, se consolida como una opción entretenida y efectiva para quienes buscan pasar un buen rato en el cine.

