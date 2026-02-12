El productor Jerry Bruckheimer confirmó que la secuela de la película "F1" está en camino + Seguir en









El drama deportivo, estrenado el año pasado, fue protagonizado por Brad Pitt como un expiloto que regresa al circuito de F1 para ayudar a un equipo en crisis.

Brad Pitt volverá a las pistas en la secuela de "F1".

El productor Jerry Bruckheimer reveló que se está trabajando en una secuela de F1, tras el éxito de taquilla de la película.

El drama deportivo, estrenado el año pasado, fue protagonizado por Brad Pitt como un expiloto que regresa al circuito de F1 para ayudar a un equipo en crisis. La película fue un éxito de taquilla, recaudando 630 millones de dólares en todo el mundo, un récord para la productora Apple Original Films. También fue una sorpresiva candidata a la temporada de premios, actualmente nominada a tres premios BAFTA y cuatro Oscar, además de ganar dos premios Critics Choice.

En declaraciones a la BBC durante la cena anual de los Premios de la Academia en Los Ángeles el martes 10 de febrero, Bruckheimer confirmó: "Estamos trabajando en una secuela". La leyenda de Hollywood, productor de películas como Top Gun y la franquicia Piratas del Caribe, se negó a dar más detalles, pero sí expresó su sorpresa por las cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo la de Mejor Película.

Sobre el éxito de la película, dijo: "Fue un largo camino para hacerla realidad, ya que tuvimos que soportar un par de huelgas, pero al final, la película entretuvo al público de todo el mundo. Nunca había trabajado con Brad Pitt y es realmente emocionante trabajar con él".

De qué trata F1 Pitt protagoniza F1 como el veterano piloto Sonny Hayes, quien regresa a las pistas tras una devastadora lesión que truncó su carrera en los 90. Ahora, como piloto contratado, ayuda a un equipo de Fórmula 1 en apuros a recuperarse del colapso.

El elenco se completa con Damson Idris, Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies y otros. Próximamente veremos a Pitt en Las aventuras de Cliff Booth, una película derivada de su personaje en Érase una vez en Hollywood. La película será escrita por el director de la anterior, Quentin Tarantino, con David Fincher al frente del nuevo proyecto.