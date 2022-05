Bruce Willis y sus últimos diez films para el olvido

Hace rato que Willis no participa de películas de peso, pero últimamente el actor, que personifico 5 veces al taquillero John McClane de la saga de “Duro de matar” viene apareciendo en películas de relativo bajo costo y escasa calidad. Pero nunca se dedicó a producciones clase B para plataformas de segunda categoría, como por ejemplo Hubi, equivalente de lo que antes conocíamos como “direct to DVD”, sino que todas son películas de acción, en algunos casos con distintas combinaciones de ciencia ficción que Willis coprotagoniza a veces con actores también famosos pero no en su mejor momento, y siempre a cargo de técnicos que trabajaron con el en sus épocas de esplendor y a los que ahora les está dando una oportunidad como realizadores.