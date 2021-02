Hollywood prepara una nueva versión de "El Mago de Oz"

En esa cinta se podía ver a una Judy Garland adolescente interpretando a la pequeña Dorothy, la cual es arrancada a la familia en Kansas y trasladada por una tromba de aire al mágico mundo de Oz.

La película, filmada en parte en Technicolor, fue candidata a seis Oscar y ganó dos, por mejor canción original ("Over the Rainbow") y la bandade de sonido de Herbert Stothart.

La "remake" no será un musical y permitirá una relectura de la novela para jóvenes de Baum.

A diferencia de precedentes adaptaciones podrá recurrir a elementos como los zapatos mágicos arrancados a Dorothy por la malvada Bruja del Este en la que la Warner mantiene el control.

La más reciente adaptación de la novela de Baum es de Disney: "Oz the Great and Powerful" de 2013 con la dirección de Sam Raimi y James Franco protagonista y ambientada 20 años antes de los eventos del clásico de 1939.

Nicole Kassel ganó recientemente un Emmy por su trabajo en Watchmen de HBO como productora ejecutiva y directora de varios episodios: Debutó en la gran pantalla en 2004 con "El leñador" y también participó en otras series como "Better Call Saul”, "Westorld, "Castle Rock, "The Leftovers" o "The Killing".

También filmó películas como "Woodsman" en 2004 con Kevin Bacon en el papel de un pedófilo salido de prisión y que busca readaptarse a la vida normal.

"Me siento increíblemente honrada de poder traer este clásico de vuelta al cine", dijo la directora: "El musical de 1939 es parte de mi ADN, pero estoy encantada de reinventar una historia tan legendaria. La oportunidad de examinar los temas originales -la búsqueda del coraje, el amor, la sabiduría y los lugares de origen- son hoy más urgentes e importantes que nunca.

Son 'zapatos' icónicos para usar y no puedo esperar para bailar con estos héroes de mi infancia abriendo un nuevo camino de ladrillos amarillos".

En tanto, siempre sobre el tema del "Mago de Oz", el estudio de animación Animal Logic anunció una adaptación musical a caricatura titulada "Toto: La asombrosa historia de Dog-Gone el mago de Oz".

Toto es el perrito de Dorothy que la acompaña en el viaje a través del extraño mundo de fantasía, encontrando amigos en el camino, como el espantapájaros sin cerebro, el hombre de hojalata sin corazón y el león sin valor.