House of the Dragon temporada 3: cuándo se estrena en HBO Max y qué se sabe de los nuevos capítulos

La ficción basada en el universo creado por George R. R. Martin vuelve con ocho episodios centrados en la guerra civil de los Targaryen.

La espera está por terminar para los seguidores de Westeros. La tercera temporada de House of the Dragon llega a HBO Max el próximo 22 de junio en América Latina, marcando así el regreso de una de las producciones más exitosas de la televisión de los últimos años.

HBO confirmó que la nueva temporada estará compuesta por ocho episodios que se estrenarán semanalmente hasta agosto . La producción vuelve a estar encabezada por el showrunner Ryan Condal, mientras que el escritor George R. R. Martin continúa como productor ejecutivo y creador del universo literario en el que se basa la serie.

La tercera entrega aparece en un momento clave para la franquicia. Tras el impacto global de las dos primeras temporadas y la consolidación de HBO Max como hogar de las historias de Westeros, la plataforma apuesta nuevamente por una producción de gran escala que promete más batallas, más dragones y consecuencias definitivas para los protagonistas.

Sigue la guerra entre los Targaryen

La temporada 2 concluyó dejando el escenario preparado para una confrontación entre los partidarios de Rhaenyra Targaryen y los seguidores de Aegon II Targaryen.

A partir de ahora, el conflicto dejará atrás las diplomacia para transformarse en una guerra total. Entre los acontecimientos más esperados por los lectores de Fire & Blood aparece la Batalla del Gaznate, uno de los combates navales más relevantes de la guerra. Este enfrentamiento será una de las secuencias más ambiciosas producidas hasta el momento por la serie.

La nueva temporada contará nuevamente con la participación de los actores que dieron vida a los principales personajes de la historia. Regresan Emma D'Arcy como Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como Daemon Targaryen y Olivia Cooke en el papel de Alicent Hightower. También continúan Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Steve Toussaint y Rhys Ifans, entre otros integrantes del elenco principal.

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La Casa del Dragón, temporada 3: una de las producciones más grandes de HBO

Desde su estreno en 2022, House of the Dragon se convirtió en uno de los mayores éxitos de HBO. La serie logró sostener el interés por el universo de Game of Thrones, luego del final de la producción original y consolidó una nueva generación de personajes dentro de la franquicia. La tercera temporada fue filmada durante gran parte de 2025 y demandó un extenso trabajo de posproducción, debido a la cantidad de efectos visuales involucrados.

Las primeras reseñas difundidas durante junio fueron especialmente positivas. La nueva entrega ofrece una evolución respecto de la temporada anterior, con una mayor presencia de los conflictos que los seguidores esperaban ver en pantalla.

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Cuándo y dónde ver la temporada 3

La tercera temporada de House of the Dragon se estrenará el 22 de junio de 2026 en América Latina, a través de HBO Max. El lanzamiento internacional se realizará de manera prácticamente simultánea con la emisión estadounidense. La nueva entrega tendrá ocho capítulos y cada episodio se publicará semanalmente, hasta llegar al desenlace de temporada previsto para agosto.

HBO ya confirmó la renovación de la serie para una cuarta temporada, que funcionará como cierre de la adaptación televisiva de la Danza de los Dragones. Los acontecimientos que comienzan a desarrollarse en esta tercera entrega serán fundamentales para el desenlace definitivo de la historia.