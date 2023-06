Idris Elba se bajó de la posibilidad de ser James Bond tras volverse "una cuestión de raza"

“La verdad es que estuve súper halagado durante mucho tiempo por esto. Yo estaba como, '¡Esto es una locura!' Porque James Bond… Todos somos actores y entendemos ese papel. Es uno de esos [roles] codiciados”, dijo Elba durante una aparición en el podcast SmartLess. "Que me pidieran que fuera James Bond fue como, 'Está bien, has llegado a la cima'" .

“Esencialmente, fue un gran cumplido que todos los rincones del mundo, excepto algunos rincones, de los que no hablaremos, estuvieran realmente felices con la idea de que pudiera ser considerado”, agregó Elba. “Aquellos que no estaban contentos con la idea hicieron que todo fuera repugnante y desagradable porque se convirtió en una cuestión de raza. Se convirtió en una tontería, y me llevé la peor parte”.

A principios de este año, el actor le dijo a Esquire UK que ya no se describía a sí mismo como un actor negro “cuando me di cuenta de que me puso en una caja. Tenemos que crecer. Tenemos que hacerlo. Nuestra piel no es más que eso: es sólo piel."

Más tarde aclararía su declaración en las redes sociales tuiteando : “No hay un alma en esta tierra que pueda cuestionar si me considero un HOMBRE NEGRO o no. Ser 'actor' es una profesión, como ser 'arquitecto', no están definidos por la raza. Sin embargo, si TÚ defines tu trabajo por tu raza, esa es tu Prerrogativa. Ah mentira?