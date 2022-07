Chris Pratt habló sobre los rumores que lo ubican como el próximo Indiana Jones

La cita a la que se refiere Pratt proviene de la entrevista de Ford de 2019 en "Today". El actor dijo sin rodeos en ese momento: “¿No lo entiendes? Soy Indiana Jones. Cuando me voy, él se va. Es fácil."

Ford está listo para repetir como Indiana Jones por quinta vez en una nueva película dirigida por James Mangold. Esta será la primera película de Indiana Jones no dirigida por el co-creador de la franquicia Steven Spielberg. La película de Mangold ya tiene como fecha de estreno el 30 de junio de 2023 establecida por Disney. Junto a Ford en la última aventura están Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Toby Jones y Antonio Banderas, entre otros.

Banderas le dijo a USA Today a principios de este año que era "tan increíble" ver a Ford en el set luciendo su disfraz de Indiana Jones, y agregó: "El primer día que llegué, estaba en el tráiler de maquillaje, me di la vuelta y allí estaba él en el Disfraz completo de Indiana con el sombrero y el látigo. Phoebe Waller-Bridge también estaba allí con él, y fue genial. Aún recuerdo la primera vez que vi 'Indiana Jones' en un cine y el público enloqueció. Pensé: 'Esto es como volver a la vieja aventura (películas) de una manera completamente diferente'”.

En cuanto a Pratt, recientemente encabezó la taquilla dos veces este verano con su papel principal en "Jurassic World Dominion" y un pequeño papel secundario en "Thor: Love and Thunder". También encabeza la nueva serie de acción de Prime Video "The Terminal List". Pratt regresará al Universo Cinematográfico de Marvel como Star Lord en “Guardians of the Galaxy Vol. 3”, cuyo lanzamiento está previsto para el 5 de mayo de 2023.