Guerra de plataformas: usuarios de Netflix en la Argentina reciben confirmación de la adquisición de Warner Bros

Netflix Argentina quiere instalar que la la adquisición de Warner Bros es un hecho mientras en el mail que envió a todos sus clientes aclara que "aún faltan aprobaciones por parte de autoridades reguladoras y de accionistas”. Los sindicatos de Hollywood cuestionan la operación y alertan por la concentración de medios.

La adquisición representa una de las mayores operaciones en la historia del entretenimiento y plantea interrogantes sobre el impacto que podrá tener en la industria cinematográfica en adelante.

Mientras los usuarios en Netflix Argentina ya reciben la confirmación e l mail de confirmación de la adquisición de Warner Bros , incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO, Paramount se ilusiona con que su oferta millonaria para revertir esa fusión lleve al gigante del streaming a dar marcha atrás. En tanto el CEO de Paramount David Ellison (hijo de Larry, la segunda persona más rica del mundo) cuenta con el apoyo de Donald Trump , quien recibió apoyo financiero en su campaña.

Se sabe que Paramount lanzó hoy una oferta pública para adquirir Warner Bros en una cifra en efectivo de 108.400 millones de dólares, lo que representa 139% más sobre el precio de las acciones de Warner en septiembre, cuando se selló el acuerdo de intención entre Warner Brothers Discovery y Netflix. Paramount calificó la oferta de Netflix como “inferior e incierta”.

En tanto Netflix se apresura en comunicar a sus usuarios que “Esta adquisición une nuestro servicio líder en entretenimiento con las icónicas historias de Warner Bros., lo que reúne a algunas de las franquicias favoritas del público como Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Casablanca, Game of Thrones y el Universo DC con títulos emblemáticos (de Netflix) como Stranger Things, Merlina, El juego del calamar, Bridgerton y Las guerreras kpop".

Ante esta oferta de Paramount, Netflix subrayó: “Por el momento, Netflix no hará cambios de ningún tipo. Ambos servicios de streaming seguirán funcionando de forma independiente, ya que aún debemos seguir una serie de pasos antes de cerrar la transacción, incluidas aprobaciones por parte de autoridades reguladoras y de accionistas”

En tanto Paramount sostuvo que “Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior en efectivo”. A diferencia de Netflix, que propone adquirir solo el estudio Warner Bros y la plataforma de streaming HBO Max, Paramount Skydance quiere adquirir todo WBD, incluyendo su cartera de canales de televisión.

Antes de considerar una venta, Warner Bros Discovery planeaba separar estos canales del resto del grupo -entre ellos se encuentran CNN y Discovery- considerando su menor potencial de crecimiento en un contexto de retracción de la televisión por cable en Estados Unidos.

En tanto Netflix sostuvo que la oferta de Paramount era esperable y aseguró que sigue confiada en cerrar su acuerdo. Paramount Skydance fue, de hecho, el primero en manifestar su interés por Warner Bros Discovery y presentó al menos cinco ofertas antes de la de hoy, pero el consejo de WBD prefirió a Netflix, que también superó al operador de cable Comcast. La propuesta de Netflix valoraba Warner Bros y HBO Max en 83.000 millones de dólares, incluida la deuda.

Netflix Warner Bros. La operación de Netflix de compra de Warner Bros es por más de u$s80.000 millones.

Para intentar convencer al consejo de administración de WBD y a sus accionistas, Paramount Skydance está dispuesto a solventar su oferta íntegramente en efectivo, mientras que Netflix incluye una parte del pago en acciones. El grupo logró reunir esta suma colosal apoyándose, en parte, en el patrimonio de la familia Ellison, cuyo patriarca, Larry, es el segundo hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en 270.000 millones de dólares según la revista Forbes.

Ayer, el presidente Donald Trump expresó dudas sobre la conveniencia de una unión entre Netflix y Warner Bros. “Netflix ya tiene una cuota de mercado muy grande”, recordó, lo que “podría ser un problema”, sostuvo. Esta fusión reuniría a dos de las tres plataformas de video más grandes del mundo, excluyendo Amazon Prime. Trump, aseguró que "estará involucrado" en la decisión del gobierno federal de aprobar o no la compra de Warnes Bros. Discovery por Netflix, anunciada el viernes 5 por una cifra de US$ 72 mil millones, más deuda.

Netflix se apura a anunciar que llegó a un acuerdo para quedarse con Warner Bros y HBO, sin embargo, la compra debe pasar por una exhaustiva revisión por parte de las autoridades regulatorias de Estados Unidos, que controlarán que se cumplan las leyes antimonopolio. Trump enfatizó que se involucrará personalmente en la revisión del Departamento de Justicia, consultando a economistas para evaluar el impacto en la industria del entretenimiento.

Por parte de los sindicatos de Hollywood, exigen que se impida a Netflix concentrar tanto poder. En sus breves declaraciones, Trump confirmó que se reunió recientemente con el co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, a quien elogió como un "gran hombre", pero, sin embargo, expresó reticencias ante la fusión. "Netflix es una gran empresa. Han hecho un trabajo fenomenal. Ted es un hombre fantástico", dijo. Y añadió: "Tengo mucho respeto por él, pero es una gran cuota de mercado, así que tendremos que ver qué pasa".

En Hollywood, sindicatos como el Gremio de Escritores de América ya exigen bloquear la adquisición para evitar una concentración de poder sin precedentes, recordando la oposición de Trump en 2016 a la fusión AT&T-Time Warner por riesgos similares.

A pesar del anuncio de Netflix, Warner Bros Discovery declaró que sus planes de dividirse en dos partes que cotizarán en bolsa en 2026 siguen en pie. Netflix adquiriría una de estas partes; la otra, Discovery Global, podría mantener el control de la cadena de noticias CNN y otros canales de televisión por cable. Esta parte también podría quedar en manos de compañías como Paramount o Comcast, que participaron de la oferta por Warner. Se estima que la división de la compañía se dará en el próximo verano estadounidense, a partir de junio de 2026.brido), con más de 300 millones de suscriptores para Netflix y 128 millones para HBO Max.

“Permitir que el primer servicio mundial de streaming se fusione con el tercero es malo para la competencia”, argumentó David Ellison, CEO de Paramount. Ellison cuenta con el apoyo de Trump, quien es cercano a su padre. Larry Ellison contribuyó financieramente a las campañas electorales del presidente estadounidense. El director de Skydance obtuvo, en julio, la aprobación del regulador estadounidense de telecomunicaciones y televisión, la FCC, para adquirir Paramount después de prometer una modificación de la línea editorial de CBS, canal del grupo muy criticado por Trump.