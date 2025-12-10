Llega la tercera entrega de "Knives Out" a Netflix y esto es lo que se sabe + Seguir en









Tras el éxito de sus anteriores películas y después de su estreno en varios cines del mundo, “Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out" llega a Netflix.

La serie de películas estadounidenses escrita y dirigida por Rian Johnson, “Knives Out”, estrena una nueva cinta en la plataforma de streaming Netflix el 12 de noviembre. Protagonizada por el inigualable Daniel Craig, esta es la tercera entrega de una franquicia de misterio que retoma el espíritu de las novelas de Agatha Christie y John Dickson, según declaró su propio creador.

Esta película tendrá tintes de religión y se desarrollará en la ciudad de Nueva York, explorando cómo estos elementos se entrelazan con un nuevo caso para Benoit Blanc. Johnson adelantó que la trama abordará tensiones morales y una comunidad envuelta en apariencias, lo que llevará al detective a enfrentarse a uno de los enigmas más complejos y simbólicos de la saga.

knives out De qué se trata "Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out" La película sigue al reverendo Jud Duplenticy, un ex boxeador convertido en sacerdote, que es trasladado a una pequeña iglesia del norte de Nueva York, después de un incidente disciplinario. Allí se encuentra con una comunidad dividida y un líder religioso, Monseñor Wicks, cuyo pasado familiar y estilo de predicación generan tensión constante con Duplencity.

Durante el servicio de Viernes Santo, Wicks muere de manera repentina en circunstancias sospechosas, lo que convierte a Jud en el principal acusado. La jefa de policía convoca al detective Benoit Blanc, quien rápidamente detecta que el caso es más complejo de lo que aparenta y que la congregación esconde secretos que podrían cambiarlo todo.

A medida que Blanc y Jud investigan, surgen pistas que conectan la muerte del sacerdote con viejos conflictos, disputas por una herencia perdida y tensiones internas que atraviesan a toda la comunidad religiosa. Lo que parecía un crimen impulsivo comienza a revelar un entramado más profundo de engaños, lealtades rotas y motivaciones ocultas.

Trailer de "Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out"

Reparto de "Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out" El elenco para esta película incluye a: Daniel Craig como Benoit Blanc, detective privado.

Josh O'Connor como el reverendo Jud Duplenticy, sacerdote y ex boxeador.

Glenn Close como Martha Delacroix, asistente clave de la iglesia.

Josh Brolin como Monseñor Jefferson Wicks, líder de la congregación.

Mila Kunis como Geraldine Scott, jefa de policía local.

Jeremy Renner como el Dr. Nat Sharp, médico del pueblo.

Daryl McCormack como Cy Draven, aspirante a político.

Jeffrey Wright como el obispo Langstrom.

Annie Hamilton como Grace Wicks. ¿Habrá una cuarta película? Aunque la cuarta película de Knives Out todavía no fue confirmada oficialmente, tanto Rian Johnson como Daniel Craig dejaron abierta la puerta para continuar la franquicia. Johnson aseguró que, por ahora, no tiene una trama definida, pero expresó su deseo de seguir explorando nuevos misterios si encuentra una idea que valga la pena. Netflix tampoco anunció un contrato adicional tras Wake Up Dead Man, aunque el éxito sostenido de la saga y las declaraciones del equipo creativo alimentan las expectativas de que una cuarta entrega podría concretarse en los próximos años.