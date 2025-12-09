Red Dead Redemption apuesta por la accesibilidad total: desembarco en Netflix, celulares y consolas + Seguir en









El videojuego desarrollado por Rockstar Games apuesta a una accesibilidad total. La entrega fue adaptada para ser jugada en iOS y Android.

La entrega podrá ser jugado en todas las plataformas.

Red Dead Redemption marca un hito en la distribución digital de videojuegos con su desembarco en prácticamente todo el ecosistema de hardware disponible. En ese sentido, esta es la primera vez que la entrega se podrá jugar en iOS y Android, con controles diseñados para pantalla táctil y descarga directa desde la app de Netflix, sin costo adicional para sus suscriptores.

La entrega está disponible desde el pasado 2 de diciembre. Las nuevas versiones para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2 llegan con un paquete técnico renovado: 4K, HDR, soporte para 60 FPS y, en el caso de la nueva consola de Nintendo, integración de DLSS para mejorar rendimiento y nitidez.

Una apuesta por la accesibilidad total La llegada simultánea de mítico juego de Rockstar Games y su expansión Undead Nightmare a móviles, consolas y servicios de suscripción marca un nuevo estándar para la franquicia: disponibilidad amplia, mejoras técnicas y un ecosistema que premia a quienes ya poseen el juego. En este sentido, la empresa confirmó que los usuarios de PS4, Xbox One y la Switch original recibirán actualizaciones gratuitas, aprovechando las capacidades de las nuevas consolas sin perder datos de guardado ni progreso.

El salto a dispositivos iOS y Android representa una novedad absoluta. Los jugadores podrán recorrer el oeste estadounidense o enfrentar la plaga zombi desde cualquier lugar, una flexibilidad que la franquicia nunca había ofrecido.

El desembarco en móviles ocurre además en sintonía con el acuerdo de distribución con Netflix: tanto el juego base como la expansión pueden descargarse directamente desde la app, sin pagos adicionales.

logo-de-netflix.jpg Cabe destacar que si bien el paquete no recupera el modo multijugador de 2010, sí incorpora Undead Nightmare, la expansión que introdujo zombis en el universo de John Marston y que hoy vuelve como parte integral del relanzamiento. Además, las nuevas versiones se suman a los catálogos de GTA+ y PlayStation Plus, ampliando aún más su alcance entre jugadores con suscripciones activas.

