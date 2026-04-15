Investigan a Katy Perry por una supuesta agresión sexual contra la actriz Ruby Rose en Australia

Rose hizo pública la acusación el domingo por la noche, escribiendo en Threads que Perry supuestamente la agredió sexualmente en un club de Melbourne cuando ambos tenían poco más de 20 años.

Tras conocerse las acusaciones de la actriz Ruby Rose , se ha iniciado una investigación policial en Australia contra Katy Perry por una supuesta agresión sexual contra la protagonista de Batgirl y Orange Is the New Black . La estrella del pop ha negado las acusaciones, calificándolas de “mentiras irresponsables”.

"Los detectives del equipo de investigación de delitos sexuales y abuso infantil de Melbourne (SOCIT) están investigando una presunta agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010. La policía ha sido informada de que el incidente tuvo lugar en un establecimiento con licencia en el centro de Melbourne. Dado que la investigación sigue en curso, no sería apropiado hacer más comentarios en este momento", señaló la policía de Victoria en una declaración al portal Variety.

Rose hizo pública la acusación el domingo por la noche, escribiendo en Threads que Perry supuestamente la agredió sexualmente en un club de Melbourne cuando ambos tenían poco más de 20 años. Rose tiene ahora 40 años y Perry 41.

“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense?” , escribió Rose.

Según Rose, el presunto incidente ocurrió cuando tenía veintitantos años. Respondió a un fan que le pidió detalles escribiendo: "No me besó. Me vio 'descansando' en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella".

“Después vomité sobre ella, conté la historia públicamente, pero la cambié a una ‘graciosa anécdota de borracha’ porque no sabía cómo manejarlo de otra manera”, respondió Rose a otro fan. “Más tarde, ella accedió a ayudarme a obtener mi visa estadounidense. Así que lo mantuve en secreto. Pero sí les dije que no era buena persona”.

"Tenía poco más de 20 años", afirmó Rose. "Ahora tengo 40. Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente. Si bien estoy muy agradecida de haber llegado a tener la oportunidad de alzar la voz, esto demuestra el gran impacto que tienen el trauma y la agresión sexual. Gracias por escucharme".

Rose también señaló que "no está interesada en presentar una denuncia" sobre el incidente y explicó: "No necesitas que la gente te crea, solo necesitas sacarlo de tu pobre cuerpo antes de que te dé cáncer".