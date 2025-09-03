James Gunn confirmó que la película secuela de Superman llegará a los cines en menos de dos años.
James Gun confirmó el nombre y la fecha de estreno de la película secuela de "Superman"
El director y codirector de DC Films, James Gunn, anunció hoy miércoles en sus redes sociales el título oficial y la fecha de estreno del proyecto: Man of Tomorrow (El Hombre del Mañana) llegará a los cines el 9 de julio de 2027.
En su anuncio, Gunn incluyó una imagen de cómic de Superman junto a Lex Luthor con su traje de guerra, una clara señal de que la secuela seguirá centrándose en la antipatía de Luthor por el Hombre de Acero. En los cómics de DC, Luthor crea el traje para igualar la fuerza y las habilidades de Superman; parece que, tras su plan de usar un clon de Superman para derrotarlo en la primera película de Gunn, Luthor ha decidido prescindir del intermediario y encargarse él mismo del asunto.
El éxito de Superman en cines
En agosto, David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, anunció personalmente que Gunn volvería a escribir y dirigir la secuela del reinicio creativo y completo del personaje. La película recaudó más de 611 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.
En total, Superman ocupa el puesto número 6 en la lista de las películas más taquilleras del año a nivel mundial, detrás de la versión en acción real de Cómo entrenar a tu dragón de DreamWorks Animation (u$s626,1 millones), Jurassic World Rebirth de Universal (u$s829,9 millones), A Minecraft Movie de Warner (u$s955,1 millones), la versión en acción real de Lilo & Stitch de Disney (u$s1.030 millones) y el éxito de taquilla chino Ne Zha II (u$s1.890 millones).
