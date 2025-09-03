El clásico de Hollywood que conquistó los Oscar y ahora brilla en Netflix

La película que consagró a Matt Damon y logró que Robin Williams triunfara la Academia, se encuentra en el Top 10 de lo más visto en la app de streaming.

La producción dirigida por Gus Van Sant vuelve a conquistar al público de Netflix con una emocionante historia de superación.

Desde los últimos años, Netflix se convirtió en uno de las principales plataformas de streaming donde conviven grandes estrenos y producciones clásicas que marcaron a generaciones enteras. Así, su catálogo contiene series originales y películas recientes, pero también recupera títulos emblemáticos de la historia del cine que siguen vigentes con el paso del tiempo.

Entre esas incorporaciones, destaca "Mente indomable" , una obra que conquistó a la crítica y al público a fines de los noventa, logrando múltiples nominaciones al Oscar y quedándose con dos estatuillas doradas : una de Matt Damon y Ben Affleck por el guion, y la otra a Mejor Actor de Reparto para Robin Williams .

Este film dirigido por Gus Van Sant narra una historia de superación , inteligencia y vínculos especiales que hoy vuelve a brillar en la app, y que promete cautivar tanto a quienes la descubren por primera vez como a aquellos que desean revivirla.

¿De qué trata "Mente indomable"?

Sigue la vida de Will Hunting, un joven del sur de Boston que oculta un talento extraordinario bajo una apariencia común. Con una memoria privilegiada y una capacidad intelectual increíble, nuestro protagonista decide llevar una vida sencilla, trabajando como empleado de limpieza en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Sin embargo, todo cambia cuando resuelve, de manera anónima, un complejo problema matemático que un reconocido profesor había propuesto como desafío para sus alumnos más avanzados.

mente indomable3

Este descubrimiento marca el inicio de un camino inesperado: mientras intenta escapar de su propio pasado y de las limitaciones que se impuso, Will se enfrenta a un dilema entre continuar en la comodidad de lo conocido o apostar por un futuro diferente. Una ruta donde el verdadero desafío está en animarse a crecer, confiar en los demás y tomar las riendas de la vida.

Reparto de "Mente indomable"