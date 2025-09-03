La película ambientada en Gaza "La voz de Hind Rajab" recibió una ovación récord de más de 23 minutos en su estreno

La película de Kaouther Ben Hania cuenta la historia real de una niña de seis años atrapada en Gaza bajo el fuego israelí, pidiendo ser rescatada.

La voz de Hind Rajab tuvo su estreno en el Festival de Venecia.

El drama ambientado en Gaza de Kaouther Ben Hania , " La voz de Hind Rajab" , uno de los títulos más comentados en el Festival de Cine de Venecia de este año dado su temática, recibió lo que podría ser una ovación récord del festival de cine de 23 minutos y 50 segundos después de su estreno mundial el miércoles por la noche, cuando el público comenzó a corear "Palestina libre" después de que se encendieron las luces.

Sin duda, fue la mayor respuesta en el festival de este año para el drama, que reconstruye los acontecimientos que rodearon el asesinato de Hind Rajab , de 6 años, sus cuatro primos, su tía y su tío, y los dos paramédicos que acudieron a rescatarla después de que su automóvil fuera atacado cuando intentaban huir de la ciudad de Gaza en enero de 2024.

Los asesinatos tuvieron lugar unos tres meses después del inicio de la operación militar israelí en la Franja de Gaza, desatada por los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 liderados por Hamás, que han causado la muerte de más de 61.000 personas que vivían en el territorio palestino.

Así se ve la ciudad de Gaza en la actualidad.

En Venecia, se cree que el debut en inglés de Pedro Almodóvar , La habitación de al lado , del año pasado, ostentaba el récord de ovación con 18 minutos. El aplauso más largo registrado en un festival de cine fue una ovación de pie de 22 minutos para la película de Guillermo del Toro , El laberinto del fauno , de 2006, en el Festival de Cine de Cannes .

Después de la proyección, cuando comenzaron los cánticos de “Palestina libre”, el actor de Hind Rajab, Motaz Malhees, tomó una bandera palestina del público y la sostuvo en la galería.

El apoyo de varias estrellas de Hollywood a La voz de Hind Rajab

La semana pasada, varias estrellas de Hollywood se unieron a la película como productores ejecutivos, incluyendo a Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón y Jonathan Glazer. Phoenix y Mara estuvieron presentes hoy en la sesión fotográfica de la película en Venecia . También la semana pasada, Túnez seleccionó el drama como su candidata al Óscar a Mejor Película Internacional.

El sábado, una gran protesta se reunió en el Lido en apoyo a Palestina y para denunciar la actual guerra de Israel en Gaza.

Kaouther Ben Hania es una de las directoras tunecinas con mayor reconocimiento internacional. Su última película, Cuatro Hijas, fue nominada a Mejor Documental en los Premios Oscar de 2024, tras presentarse en competición en Cannes y ganar el premio Golden Eye.

Su película anterior, El hombre que vendió su piel, también fue nominada a los Oscar, como Mejor Película Internacional en 2021.