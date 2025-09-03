El nuevo y escalofriante tráiler de 28 Years Later: The Bone Temple (Exterminio: El Templo de Huesos) ya esta disponible, con tres personajes de la película anterior repitiendo sus papeles.
La película "28 Years Later: The Bone Temple" presentó su escalofriante primer tráiler
La secuela dirigida por Nia DaCosta llega en enero de 2026. Esta protagonizada por Ralph Fiennes, Jack O'Connell y Alfie Williams.
Estrenada en junio, el director Danny Boyle retomó la franquicia que inició con 28 Days Later (2002) con la tercera entrega de la serie. Ambientada casi tres décadas después de un brote de zombis que destruyó la sociedad, se centra en un grupo de supervivientes que viven en una isla aislada.
Cuando un padre y su hijo se aventuran fuera de la isla para un ritual de mayoría de edad, hacen el impactante descubrimiento de que ha habido una mutación en el virus, que ha resultado en un zombi más fuerte e inteligente conocido como "Alfa".
De qué trata 28 Years Later: The Bone Temple
Dirigida por Nia DaCosta, 28 Years Later: The Bone Temple continúa esa historia, retomando a los personajes que regresan Spike (Alfie Williams), el Dr. Ian Kelson (Ralph Fiennes) y Sir Jimmy Crystal (Jack O'Connell), el misterioso líder revelado en el final inesperado de la última película.
El clip se centra principalmente en Kelson, mostrando detalles de su vida antes del brote y lo que hace para sobrevivir. También hay una toma de él enfrentándose al "Alfa".
El tráiler ofrece vistazos al culto de Sir Jimmy Crystal, donde los caminos de ambos personajes parecen cruzarse. El inquietante avance está narrado por una transmisión de radio que habla del futuro.
28 Years Later: The Bone Temple se estrena en cines el 15 de enero de 2026. Una secuela de The Bone Temple, que completa la trilogía, está en desarrollo.
