Jamie Campbell Bower y Eddie Marsan se unen al elenco de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

Bower es quizás mejor conocido por interpretar al villano Henry Creel/Vecna en Stranger Things de Netflix. También interpretó a Mick Jagger en Urban Myths: Mick & Margaret, a Christopher Marlow en Will, al Rey Arturo en Camelot, la voz de Skiff en Thomas & Friends y a 11-12 en la nueva versión de The Prisoner junto a Sir Ian McKellen.

Debutó en el cine en Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet de Tim Burton, junto a Johnny Depp, Alan Rickman y Helena Bonham Carter. Interpretó a Gellert Grindelwald en Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte I y repitió ese papel en Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald . También apareció en tres películas de Crepúsculo y en la epopeya western de Kevin Costner Horizon: An American Saga – Capítulo 1.

Marsan interpretó a Terry Donovan en Ray Donovan de Showtime, que duró siete temporadas. Repitió el papel para la película de 2022. Otros de sus créditos notables incluyen Deadpool 2, Atomic Blonde, Wrath of Man de Guy Ritchie, Deceit, Ridley Road, White Boy Rick y Vice de Adam McKay.

Marsan también ha aparecido en Gangs of New York, War Horse, V de Vendetta, Misión Imposible 3, Hancock, Blancanieves y la leyenda del cazador, Hobbs and Shaw y Sherlock Holmes de Guy Ritchie.

El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, una precuela de la serie El Señor de los Anillos, está dirigida por JD Payne y Patrick McKay, quienes son productores ejecutivos junto a Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell y la directora Charlotte Brändström. Matthew Penry-Davey es productor y Ally O'Leary, Tim Keene y Andrew Lee son coproductores.