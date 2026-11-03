Neve Campbell afirmó que volverá para la octava película de "Scream"

Campbell se ausentó de la sexta entrega de la franquicia de terror debido a una disputa salarial, pero regresó para protagonizar la séptima película.

La actriz Neve Campbell confirmó su regreso al icónico papel de Sidney Prescott en la película de terror Scream 8 .

Campbell se ausentó de la sexta entrega de la franquicia de terror debido a una disputa salarial. Regresó para protagonizar la séptima película, que se estrenó en cines el pasado mes de febrero, después de que el director Kevin Williamson se uniera al proyecto y volviera a centrar la historia en Sidney.

En declaraciones a la agencia Associated Press durante el evento de lanzamiento de Black Doves de Netflix el martes en Londres , Campbell habló con la prensa sobre sus próximos proyectos. "Tengo dos series en desarrollo, una que ya vendí, y Scream 8" , dijo sonriendo. "Así que, ya saben, también está en marcha".

Cuando se le pidió que diera más detalles sobre la secuela, Campbell respondió: "Sabes, nunca puedo decirte nada sobre Scream 8. Yo estaré en ella" .

Con Campbell de vuelta como protagonista tras su ausencia en la entrega anterior, Scream 7 logró el mejor fin de semana de estreno de la franquicia con 97,2 millones de dólares a nivel mundial. Posteriormente, se convirtió en la película más taquillera de la saga con 208 millones de dólares a nivel global, según cifras compartidas por Paramount. Sin embargo, la crítica no compartió el entusiasmo generalizado.

Williamson, veterano de la saga Scream por haber escrito los guiones de las primeras películas, dirigió Scream 7, ambientada en el pueblo de Pine Grove, Indiana. Allí, Sidney Prescott rehízo su vida como Sidney Evans, esposa del jefe de policía Mark Evans (Joel McHale) y madre de la adolescente Tatum Evans (Isabel May), cuyo nombre proviene de la mejor amiga de Sidney en el instituto (el personaje de Rose McGowan en Scream).

Ahora que su hijo tiene la misma edad que ella cuando Ghostface atacó por primera vez, Sidney debe enfrentarse a la aparición de varios asesinos enmascarados que tienen a Tatum como objetivo. Sidney y su familia sobrevivieron a los sucesos de Scream 7, en caso de que sigan siendo el foco de atención en el futuro.

Courteney Cox regresó como la reportera Gale Weathers junto a Campbell para la octava entrega. Matthew Lillard también regresó como Stu Macher, uno de los asesinos de la primera película, con algunos otros invitados sorpresa.

Scream 8 se encuentra actualmente en desarrollo, luego de que se informara que Lilla y Nora Zuckerman, creadoras de Poker Face, estaban escribiendo la próxima entrega. The Hollywood Reporter informó que Williamson no regresará como director, aunque participará como productor.