Johnny Depp está dispuesto a retomar su papel en "Piratas del Caribe" para "darle una mejor despedida".

Johnny Depp aseguró que está dispuesto a volver al universo de Piratas del Caribe y retomar su papel de Jack Sparrow.

“Si las cosas están exactamente como deben estar en lo que respecta a cómo van a culminar la franquicia de Piratas… la única participación que realmente quiero tener, de verdad, es simplemente despedirlos de la mejor manera posible ”, dijo el actor en una entrevista con Entertainment Tonight.

Continuó: “Mañana mismo iré a trabajar con [Jerry] Bruckheimer para lo que sea. No importa… si es Jerry, confío en él. Tenemos una profunda amistad”.

En la convención D23 de Disney a principios de este año, Jerry Bruckheimer le dijo al portal Deadline (sobre Piratas del Caribe 6): "Estamos hablando con Johnny [Depp], estamos trabajando en un guion y esperamos poder sacarlo adelante" .

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Johnny Depp y su impacto como el Capitán Jack Sparrow

Depp interpretó por primera vez al Capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra (2003). El personaje rápidamente se convirtió en uno de los grandes íconos de la cultura popular y en uno de los papeles más reconocidos de la carrera del actor. La interpretación incluso le valió una nominación al Oscar como mejor actor, un reconocimiento poco habitual para una película de aventuras y fantasía.

En 2006, el actor retomó su papel en Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto y volvió a hacerlo en Piratas del Caribe: En el fin del mundo (2007). El actor retomó el papel en Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (2011) e interpretó a Jack Sparrow una vez más en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017) .

Hay un par de películas que expandirán la franquicia de Piratas del Caribe en desarrollo. En 2024, Bruckheimer le dijo a EW que "Jeff Nathanson está escribiendo el guion del reinicio, y Christina Hodson está escribiendo la película centrada en Robbie".