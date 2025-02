Javier Milei volvió a cargar contra María Becerra: "Habla según quien le llena el bolsillo"

"Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo . Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. CIAO!", indicó Javier Milei desde su cuenta de X (ex Twitter) también haciendo referencia a Lali Espósito .

En la parte superior de la imagen se lee la frase "María Becerra después de pedir que la gente done plata para Neuquén" .

Javier Milei contra María Becerra.jpg X

Qué dijo María Becerra sobre los incendios en la Patagonia

En medio del voraz incendio en El Bolsón, en la provincia de Río Negro, la crisis se hizo notar en la región, donde cientos de familias debieron abandonar su hogares y miles de hectáreas quedaron afectadas. Bomberos voluntarios, brigadistas y propios vecinos combatían un fuego que crecía, sin gran ayuda de las autoridades nacionales.

Debido a esta situación, María Becerra cuestionó desde el escenario al gobierno de Javier Milei en un show que dio en Neuquén el pasado fin de semana.

“No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con las palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación, y si el Estado no está dando la ayuda necesaria la damos nosotros”, expresó la cantante en el marco del recital que dio en la Fiesta Nacional de la Confluencia, ante casi medio millón de espectadores.

Luego, continuó: “Demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes. Si quieren, pueden ir a mis historias de Instagram que hay información muy importante para donar, para que puedan ir aviones hidrantes a seguir apagando el fuego, que es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer”.

continuó la cantante en referencia a los incendios en El Bolsón, Bariloche y el Parque Nacional Lanín.

“Muchas familias perdieron sus casas, hay miles de hectáreas quemadas, hay gente que murió, hay animales que están muriendo. A nuestra Patagonia le están haciendo mucho daño, así que sigamos ayudando y sigamos mostrando que Argentina es fuerte y solidaria”, cerró Becerra, en referencia a los incendios en El Bolsón, Bariloche y el Parque Nacional Lanín.

Al final de su declaración levantó entre sus brazos una bandera blanca con letras negras que decía “S.O.S Patagonia”, explicitando su pedido de auxilio ante la trágica situación.