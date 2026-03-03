El show de Bad Bunny en el Super Bowl se convirtió en el más visto de la historia: las cifras récord de la presentación

El show de medio tiempo del Super Bowl LX dejó una marca inédita en términos de audiencia global. La presentación encabezada por Bad Bunny generó 4.157 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, de acuerdo con cifras difundidas por Roc Nation, la compañía encargada de producir el show.

El número incluye transmisiones en televisión en Estados Unidos, emisiones internacionales, reproducciones en YouTube y plataformas digitales. No se detallaron los componentes específicos de la medición ni se informó si la cifra fue verificada de manera independiente.

La actuación tuvo lugar durante la edición LX del campeonato, en el partido en el que los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots . Según los datos compartidos, el promedio de audiencia televisiva en Estados Unidos para el entretiempo fue de 128.2 millones de espectadores. Esa cifra quedó por debajo del registro del año anterior, cuando el show alcanzó 133.5 millones.

Convertirse en el espectáculo de medio tiempo más visto no es un logro menor si se considera la historia del evento. A lo largo de las décadas, artistas como Michael Jackson, U2 y The Rolling Stones han encabezado el escenario del Super Bowl, uno de los espacios más codiciados del entretenimiento deportivo.

Tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl, crecieron hasta un 178% las búsquedas para aprender español en EEUU

Las búsquedas para aprender español en Estados Unidos aumentaron hasta un 178%, alcanzando picos de 63.000 búsquedas diarias tras la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl, mientras que, previo al evento, ya había crecido un 89% el tráfico por encima de los niveles habituales, alcanzando las 43.000 búsquedas y en los días siguientes al show se disparó aún más.

Los datos se desprenden de un estudio de una plataforma global de aprendizaje y, lo que comenzó como un espectáculo musical, se transformó, en cuestión de horas, en un fenómeno cultural y educativo, ya que, de acuerdo con el estudio, este impulso podría traducirse en hasta 737.000 nuevos estadounidenses explorando recursos formales para aprender español, un aumento estimado del 200% vinculado directamente a un único momento cultural.