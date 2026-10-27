Disney+ estrenó el esperado live action de la pelÍcula que enamoró a millones en el mundo + Agregar ámbito en









La historia que muchos conocieron en su versión animada regresa con sus canciones originales y una nueva actriz como protagonista.

La nueva versión recupera los personajes y las canciones que hicieron famosa a la película animada. Disney

Disney+ estrenó en su plataforma de streaming el live action de "Moana", la película animada que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la compañía. La adaptación recupera la aventura de la joven navegante del Pacífico, esta vez con actores reales y una puesta en escena renovada.

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Catherine Lagaaia interpreta a la protagonista, mientras que Dwayne Johnson vuelve a ponerse en el papel de Maui, el personaje al que había prestado su voz en la producción original. La historia conserva sus canciones más conocidas y suma nuevos escenarios para recrear el mundo de Motunui.

Dwayne Johnson vuelve a interpretar a uno de los personajes más queridos, pero esta vez aparece en pantalla en lugar de prestar su voz. Disney Moana, live action: de qué trata la esperada película de Disney La historia sigue a Moana, una joven que vive en Motunui, una isla del Pacífico donde su familia ha permanecido durante generaciones. Aunque creció rodeada por el mar, nunca se aventuró más allá del arrecife que protege su hogar, pese a sentir desde pequeña una fuerte atracción por explorar sus aguas.

Cuando la prosperidad de su pueblo comienza a verse amenazada, decide desafiar las reglas de su comunidad y emprender un viaje en busca de una solución. Su misión la lleva a encontrarse con Maui, un poderoso semidiós que termina acompañándola durante la travesía.

Juntos deberán navegar por aguas desconocidas, enfrentarse a criaturas marinas y superar numerosos peligros para devolver el corazón de Te Fiti, una reliquia fundamental para recuperar el equilibrio de la naturaleza.

Disney+: tráiler de Moana Disney+: elenco de Moana Catherine Lagaaia

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