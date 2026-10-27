"Harry Potter": la serie de HBO confirmó a los actores que interpretarán a James y Lily Potter + Agregar ámbito en









Los personajes aparecerán en la primera temporada de la serie, titulada “Harry Potter y la piedra filosofal”.

La serie del niño mago sigue ampliando su elenco.

La serie de Harry Potter de HBO confirmó que Harry Gilby, Jasper Talbot y Hannah Chinn se han unido al reparto como Charlie Weasley, James Potter y Lily Potter, respectivamente. Los actores aparecerán en la primera temporada de la serie, titulada “Harry Potter y la piedra filosofal”.

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James y Lily Potter, padres del mago huérfano protagonista, aparecieron en las películas de Harry Potter mediante flashbacks, fotografías y manifestaciones mágicas. Charlie Weasley es un personaje secundario en los libros y no aparece en las películas, por lo que la serie de HBO se distancia de las películas en lo que respecta al hermano mayor de Ron Weasley.

Harry Gilby, Jasper Talbot y Hannah Chinn. La primera temporada de la serie de televisión “Harry Potter” se estrena en HBO el 25 de diciembre. La segunda temporada, basada en el segundo libro de la aclamada saga de fantasía de J.K. Rowling, “Harry Potter y la cámara secreta”, se está filmando actualmente en los estudios Leavesden, a las afueras de Londres.

De qué trata la primera temporada de la serie de Harry Potter La sinopsis de la primera temporada dice: "Harry Potter no tiene nada de especial, o al menos eso le dice su tía Petunia. Pero cuando recibe una misteriosa carta de admisión a la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura. Sin embargo, tras los muros encantados de Hogwarts se esconden oscuros secretos. Harry deberá encontrar el valor para demostrar su valía frente al mago tenebroso más temible de todos".

Elenco de Harry Potter “Harry Potter” está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom y Lox Pratt como Draco Malfoy.

El elenco tambien incluye a Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Warwick Davis como Filius Flitwick, Sirine Saba como Pomona Sprout, Daniel Rigby como Vernon Dursley, Bel Powley como Petunia Dursley, Paul Whitehouse como Argus Filch, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bertie Carvel como Cornelius Fudge, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Amos Kitson como Dudley Dursley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Richard Durden como Cuthbert Binns, Louise Brealey como Rolanda Hooch, Bríd Brennan como Poppy Pomfrey, Leigh Gill como Griphook y Anton Lesser como Garrick Ollivander. Kit Harington (Game of Thrones) se unirá a la segunda temporada como Gilderoy Lockhart junto a Bonnie Hill como Ginny Weasley, Lenny Rush como Dobby, Billy Barratt como Tom Riddle, Rafe Spall como Arthur Weasley, Molly Hewitt-Richards como Myrtle la Llorona y Jasper Ambrose como Colin Creevey. La serie de Harry Potter está escrita y producida por Francesca Gardiner. Mark Mylod será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO en colaboración con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La producción ejecutiva corre a cargo de Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, David Heyman de Heyday Films, Laura Neal y Jon Brown. La primera temporada de la serie de televisión “Harry Potter” se estrena en HBO el 25 de diciembre.