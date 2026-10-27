Polémica: Telefe eliminó una escena de "Los Simpson" que menciona a las Islas Malvinas

La censura de la señal sucedió el último sábado cuando era emitido el capítulo “El heredero de Burns” de la popular serie animada estadounidense.

Una inesperada polémica surgió en redes sociales cuándo varios televidentes notaron que la señal televisiva Telefe eliminó una escena de hace 32 años en Los Simpson . El problema es que no se trata de una escena cualquiera, la misma sucede el capítulo “El heredero de Burns” (1994) y trata sobre la usurpación ilegal de Reino Unido en las Islas Malvinas.

La censura de la señal sucedió el último sábado cuando era emitido el decimoctavo capítulo perteneciente a la quinta temporada de la popular serie animada estadounidense.

En el episodio, el personaje Montgomery Burns busca un heredero y elige finalmente a Bart, a quien prácticamente secuestra para obligarlo a vivir en su lujosa mansión; a quien para intentar conquistarlo y llevarlo lejos de su familia, el multimillonario de Springfield contrata al payaso Krusty , quien aparece por sorpresa con una pizza y explica que en la televisión difunden un viejo capítulo para justificar su ausencia en vivo.

En la televisión se muestra un programa repetido en el que el payaso anuncia que “tomaron las Islas Malvinas” , en referencia al conflicto bélico de 1982.

La eliminación de este extracto sobre Malvinas despertó el enojo de los televidentes argentinos, adeptos a Los Simpson. El corte del episodio se da en el contexto actual de tensión entre Argentina y Reino Unido por el anuncio de sanciones económicas, además de la intervención de Estados Unidos.

El video comparativo fue realizado por la usuaria de X @altashanta y rápidamente se lleno de comentarios criticando la situación y pidiendo explicaciones al respecto. Hasta ahora desde Telefe no se hicieron eco de la situación. Se sabe que muchas veces se acortan los capítulos para que entren los bloques establecidos por el canal, pero no deja de llamar la atención el corte puntual en una escena que refiere a un tema sensible para los argentinos.