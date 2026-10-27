Noah Wyle, actor de The Pitt, el hombre más sexy del mundo en 2026 según la revista People + Agregar ámbito en









El famoso actor de 55 años fue distinguido por la tradicional revista norteamericana después del éxito de la serie que protagoniza.

Noah Wyle recibió el título anual otorgado por la revista People tras un renovado pico de popularidad en su carrera. HBO Max

El actor estadounidense Noah Wyle fue consagrado como el hombre más sexy del mundo en 2026 por la revista People. La tradicional publicación destacó su presencia escénica, su aspecto galante y una trayectoria profesional marcada por el equilibrio entre el éxito mediático y una vida personal centrada en la familia.

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Al enterarse del reconocimiento, el intérprete de 55 años admitió que su primera reacción fue de desconcierto, al punto de considerarlo una broma. Fue su esposa, la actriz Sara Wells, quien terminó de convencerlo para aceptar el galardón al argumentar que la distinción valoraba tanto su aspecto físico como su faceta como padre y compañero.

People Noah Wyle, el hombre más sexy del mundo La elección de Wyle se suma a una lista histórica inaugurada por People en 1985, en la cual figuraron nombres como Denzel Washington, Michael B. Jordan, Idris Elba y Jonathan Bailey. La noticia generó diversas reacciones en su entorno íntimo. Mientras que su hijo mayor Owen se lo tomó con humor, su hija Auden bromeó con cierto rechazo ante la exposición pública de su padre.

A pesar de las décadas que pasaron desde su irrupción masiva como el doctor John Carter en la emblemática serie ER Emergencias, el actor reconoció que todavía le resulta complejo desenvolverse en apariciones públicas sin un guion. Sin embargo, habló con ironía sobre el antecedente de su excompañero George Clooney señalando que " le hará gracia y, con suerte, se sentirá como un padre orgulloso al ver que he llegado a la edad de las canas".

Fuera del set, la publicación resaltó la cotidianidad de Wyle en Los Ángeles, caracterizada por rutinas sencillas como preparar el desayuno para su familia, ejercitarse, pasear a sus perros y colaborar en las tareas domésticas.

En el plano social, el actor mantiene un histórico compromiso con el sistema sanitario estadounidense, impulsando reclamos por mejores condiciones laborales para los profesionales de la salud e involucrándose en causas vinculadas a los derechos humanos. People The Pitt, su último gran éxito El otorgamiento de la distinción coincide con una etapa de éxito profesional para el actor. Luego de consolidarse en la década de los noventa como una de las figuras centrales de ER, Wyle regresó a los dramas hospitalarios para encabezar The Pitt, la aclamada producción de HBO Max. En dicha serie, donde interpreta al Dr. Michael "Robby" Robinavitch, Wyle asume el rol de un médico adjunto que debe lidiar con la saturación y las tensiones diarias de un centro de salud. Su trabajo le valió el Globo de Oro al mejor actor en una serie dramática en 2026, así como dos premios Emmy consecutivos en la categoría de mejor actor dramático. El propio Wyle definió esta etapa como "el segundo rayo de luz" en su trayectoria artística. "The Pitt me da la oportunidad de hacerlo de manera diferente a como lo hice la primera vez: con un poco más de presencia y un poco más de serenidad", sostuvo sobre la nueva temporada que se estrenará en enero de 2027.

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