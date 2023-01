Summertime 2023: el primer festival de jazz de verano en Bebop Club

Desde Brasil se suma el Trio Corrente, elogiado por varios referentes del jazz internacional y ganadores de un Grammy Latino, con los geniales Edu Ribeiro, Fabio Torres y Paulo Paulelli.

De Sudáfrica el trompetista residente en Amsterdam James McClure se presenta junto al team agentino conformado por Pía Hernández, Diana Arias y Martín Freiberg; y desde Suecia, el gran pianista Mattias Nilsson será recibido por el baterista Oscar Giunta y otros destacados músicos de la escena del jazz porteño de proyección internacional.

Además nos visitan grandes músicos argentinos de renombre internacional como los pianistas Pablo Ziegler y Leo Genovese. La grilla la completan artistas locales de gran trayectoria como Ines Estevez, Adrian Iaies y Delfina Oliver.

Las entradas ya están a la venta en la web www.bebopclub.com.ar desde $ 1400 o por boletería en Uriarte 1658, de martes a domingos de 17 a 20.

VIERNES 13 Y SÁBADO 14 DE ENERO - 20 H Y 22.45 H

STEVE DAVIS EN ARGENTINA + MARIANO LOIÁCONO BIG ORCHESTRA

Nacido en Worcester, Massachusetts,en 1967, Steve Davis se crió en Binghamton, Nueva York. was raised in Binghamton, New York. Creció escuchando música de jazz en su casa. Estudió jazz con Jackie McLean en la universidad Hartford Hartt School. McLean recomendó a Davis con Art Blakey, y a partir de allí comenzó a formar parte de The Jazz Messengers en 1989. Luego de la muerte de Blakey, a principios de los 90, Davis se unió a la facultad de Hart. Steve Davis tocó en la Chick Corea & Origin, banda con la que grabó a finales de 1990 y comienzos de 2000. Ha formado parte del sexteto One for All desde sus inicios, alrededor del año 1996. .[2] Además de Davis, la banda cuenta con las participaciones de Eric Alexander, Jim Rotondi, David Hazeltine, John Webber yJoe Farnsworth. Davis ha liderado sus propias bandas en Nueva York desde mediados de 2000.

El gran trombonista se presetna acompañado por la Big Orchestra dirigida por el trompetista Mariano Loiacono. La misma está conformada por los más destacados músicos de la escena.

Mariano Loiacono, trompeta

Joaquin De Francisco, trombon

Gustavo Musso, saxo alto

Sebastian Loiacono, saxo tenor

Mauro Ostinelli, saxo tenor

Andres Tarditti, saxo baritono

Ramiro Penovi, guitarra

Pablo Raposo, piano

Mauricio Dawid, contrabajo

Alejandro Beelmann, bateria

Julia Moscardini, voz

SÁBADO 21 DE ENERO – 20 H

ADRIAN IAIES TRÍO

Iaies - Lamisovski - Brandan

Adrián Iaies Trío dará su primer concierto en vivo del año en Bebop Club. Adrián Iaies presentará en vivo junto a Carto Brandán en batería y Santi Lamisosvki en contrabajo, el material que será parte del nuevo disco del trío, próximo a ser grabado, y luego de un intenso 2022, con conciertos a sala llena o entradas agotadas en salas porteñas.

Por primera vez en la carrera de Iaies, y cumpliendo un viejo anhelo, quien está sentado en la banqueta de la batería es nada menos que Carto Brandán, uno de los bateristas más experimentados y requeridos de la escena local. El contrabajista, Santiago Lamisovski ya es un partenaire habitual de las formaciones del pianista.

Además de esta nueva formación, el atractivo estará puesto en el repertorio preparado para este concierto, que es casi en su totalidad música original que incluye, por un lado, estrenos y, por otra, composiciones que ya están registradas en alguno de los muchos discos que Adrián Iaies grabó en su extensa trayectoria.

SÁBADO 21 DE ENERO Y VIERNES 3 DE FEBRERO - 22.45 H

INES ESTEVEZ JAZZ

LUXURY NIGHT

Con Ornella Contreras, Ezequiel Dutil, Javier Martinez Vallejos y Sebastian Valsecchi.

Ines Estevez trae el brillo y la bohemia de las noches de jazz de los 40’ y 50’ en un paseo que va del standard tradicional a rupturas y reversiones de géneros actuales. Acompañada por una banda de excelencia, una experiencia que combina el clima festivo propio de la época de oro del jazz, con el virtuosismo y la modernidad de las nuevas corrientes.

Ines Estevez se lanzó como cantante de jazz con su propia formación en 2017 luego de transitar durante dos años el género, y con una experiencia previa combinada con su vasta carrera en la actuación. En 2018 lanza su primer álbum NUDE, nominado al los Premios Gardel como Mejor Album de Jazz.

Desde entonces transita los mejores clubes y festivales de jazz, con giras nacionales e internacionales, y propuestas tan eclécticas como coherentes con sus caracteristicas fundacionales: singularidad, calidad y fusión de géneros que a su vez honran la esencia del jazz.

La banda histórica en este caso será levemente modificada con la incorporacion de la nóvel y talentosa pianista Ornella Contreras, y los inigualables Javier Martínez Vallejos en batería y Ezequiel Dutil en contrabajo. Se suma Sebastián Valsecchi en guitarra y algunos invitados sorpresa.

JUEVES 9 DE FEBRERO - 22.45 H

JAMES MCCLURE QUARTET

Ft. Pia Hernández, Diana Arias y Martin Freiberg

James McClure nació y creció en Sudáfrica, en la vibrante Ciudad de Cabo (1991), donde comenzó su viaje musical desde una temprana edad. Actualmente vive en Amsterdam, desde 2015, ciudad en la que ha trabajado profesionalmente como músico, compositor y artista de grabación. McClure ha tocado extensamente en Sudáfrica y Europa con una gran variedad de proyectos y grupos. Desde la música clásica al jazz, música improvisada, Groove, Reggae al Dub, Afrobeat, Punk, a proyectos interdisciplinarios con bailarines. Se desempeña regularmente con su poderoso trio MUNGO BUNGO (NL), como con su cuarteto Vulture Forest (DK) y el colectivo Katom (CH).

James McClure, trompeta y composición

Pia Hernandez, piano

Diana Arias, contrabajo

Martin Freiberg, bateria

VIERNES 10 Y SÁBADO 11 DE FEBRERO – 20 H

PABLO ZIEGLER JAZZ TANGO & MASAE SHIWA

Pablo Ziegler, ganador de los Premios Grammy, vuelve a Argentina para presentar y experimentar nuevas combinaciones sonoras a través de sus composiciones de la nueva música de Buenos Aires.

Pablo Ziegler (piano, composicion, arreglos), Walter Castro (bandoneon), Horacio "Mono" Hurtado (contrabajo), Masae Shiwa (teclado).

Por décadas, el pianista, compositor y arreglador argentino Pablo Ziegler, ganador de los Premios Grammy, ha sido uno de las figuras más importantes en el Nuevo Tango Argentino, el vibrante híbrido musical del tango tradicional, Jazz americano y el arte musical europeo.

Luego de pertenecer al legendario Quinteto de Astor Piazzolla por diez años, siendo parte de las icónicas grabaciones como “Tango: Zero Hour”, “La Camorra” y “Central Park Concert”, Ziegler ha liderado sus propios grupos por más de veinticinco años, refinando y re imaginando los límites del tradicional tango moderno. Los recientes años lo han visto en el Carnegie Hall, Royal Albert Hall, Vienna Konzerthaus, Muziekgebouw, Bozar, entre otros.

Su álbum “Jazz Tango” ganó el premio Grammy por mejor disco de Latin Jazz, y su álbum “Bajo Cero” ganó el Latin Grammy por mejor álbum de Tango. Y ha sido nominado para los Latin Grammy varias veces por el CD “Buenos Aires Report”, entre ellos, y por el álbum “Amsterdam Meets New Tango” donde tocó sus obras con su cuarteto junto a la Orquesta Metropol de los Paises Bajos. Como su Director artístico también ganó el Echo Klassik Award con su CD “Rojotango”

Pablo Ziegler reside en Nueva York y es artista Steinway y Ciudadano Honorario de la Ciudad de Buenos Aires y de la Ciudad de New Orleans.

SÁBADO 11 DE FEBRERO – 22.45 H

OSCAR GIUNTA RECIBE A MATTIAS NILSSON

(Special Project. Argentina & Suecia)

Proyecto conjunto de dos de las principales figuras del jazz sueco y argentino, en un primer encuentro sobre el escenario de este supergrupo que promete expandirse por los continentes en 2023, ya que también explorarán el jazz de muchos continentes como Europa, América Latina y Estados Unidos.

El internacionalmente aclamado y premiado pianista sueco Mattias Nilsson, con más de miles de conciertos en treinta y tres países alrededor del mundo, se ha establecido como uno de los músicos de su instrumento más personales y conocidos de Suecia con su propia voz. Mattias ha actuado en escenarios como L'Olympia, London Palladium, Auditorio Alfredo Kraus, Sala Palatului, Birmingham Symphony Hall y festivales como Varna Summer International Jazz Festival, Jazzaldia, Jazz San Javier, Copenhagen Jazz festival, Fest Jazza Koprivnica, Taichung Jazz Festival. , Gouvy Jazz & Blues Festival, Akbank Jazz Festival y muchos más.

“Nilsson es más que un talento extraordinario… un compositor y pianista solista de nivel mundial… un estilo muy propio: cálido, sensato, empático y lírico”. – LIRA (Suecia)

Mattias ha trabajado y acompañado a numerosas estrellas del jazz internacional como Butch Miles, Janis Siegel, Sharón Clark, Benny Benack III, Sébastien Charlier, Mads Vinding, Bo Stief, Jesper Thilo, Svante Thuresson, Rigmor Gustafsson y Peter Asplund, por nombrar algunos.

Por su parte, nuestro anfitrión, el consagrado artista, baterista y líder de banda Oscar Giunta, es una de las grandes figuras del jazz argentino de relieve internacional, en sus cuarenta años de carrera artística y musical, ha erigido una monumental historia en este ámbito, que lo ha transformado en una de las figuras centrales de la música argentina de las últimas décadas, con miles de conciertos y tours en su haber liderando o co-liderando sus propias agrupaciones a su nombre y con míticos conciertos junto al Wayne Shorter Quartet, John Patitucci, Danilo Perez, Dave Holland, Chris Potter, Dave Liebman, Herbie Hancock, Dave Holland, Miguel Zenón, Eddie Daniels, Paquito De Rivera, Brandford Marsalis Quartet, Billy Cobham , Philip Catherine... y la lista sería interminable...

Ha sido nominado en los Premios Gardel 2021 por Mejor Álbum de Jazz ( álbum "Apaláp!" del Oscar Giunta Supertrio!) y posee varias nominaciones a los Premios Grammy. Es ganador del Latín Grammy 2021 por Mejor Álbum de Tango con "Tinto Tango".

Sus tours alrededor del mundo son suceso de público y crítica especializada.

Actualmente lidera el Oscar Giunta Supertrio! #OGSt! y co lidera Swing Summit Trío y URMG

DOMINGO 12 DE FEBRERO – 20 H

TRÍO SIN TIEMPO

Genovese - Otero - Verdinelli

Leo Genovese (piano), Mariano Otero (bajo y contrabajo) y Sergio Verdinelli (batería) se reúnen nuevamente para tocar en Buenos Aires en este concierto exclusivo en Bebop Club. El trío de estos tres grandes músicos del Jazz se reúne cada vez que Leo Genovese viene desde Nueva York a nuestro país, para grabar y realizar giras. En cada oportunidad presentan nuevas músicas de autoría propia. El trío ya lleva dos discos: Sin tiempo (2020, Ears and Eyes Records) y Ritmos de agua (2021, 577 Records). Varios de los temas de estos discos sonarán en estas dos presentaciones en Bebop Club.

BREVES BIOS:

En la prolífica trayectoria musical desarrollada por el pianista, tecladista y compositor santafesino Leo Genovese convergen sus colaboraciones con -entre otros- Esperanza Spalding (a quien secunda en los discos Esperanza, Chamber Music Society y Radio Music Society), Francisco Mela (Tree of Life), Michael Feinberg (The Elvin Jones Project), Sara Serpa & André Matos (Primavera), George Garzone (Crescent) y Oscar Feldman (Gol), las propuestas cooperativas Mitos Del Sur (en sociedad con Nicolás Vera y Félix Lecaros) y Simple (junto a Gabriel Puentes y Chris Lightcap) y una reconocida discografía solista que incluye a los álbumes Haikus II de 2003, Planet Safety en 2007, Unlocked de 2008, Seeds en 2010, Argentinosaurus de 2016 y Trippeiros en 2017.

El bajista, contrabajista, compositor y educador Mariano Otero -nacido en la ciudad bonaerense de Avellaneda- acredita una elogiada actividad en la escena del jazz argentino. Entre sus trabajos como líder se dan cita los discos A través de 2003, D.forma en 2004, Tres de 2006, Cu4tro en 2007, Vivo en Medio y Medio de 2008, Desarreglos en 2009, Rojo de 2011, Umbral de Mí en 2015 y Danza de 2018.

El baterista, compositor y docente Sergio Verdinelli es uno de los músicos más requeridos y versátiles de Argentina. Su vasto cuerpo de trabajo abarca desde colaboraciones con figuras internacionales como Tim Berne, Tony Malaby, Michael Formanek, Ralph Alessi y John Hébert hasta un consolidado enlace con el inolvidable Luis Alberto Spinetta, aportes a favor de músicos esenciales del jazz argentino como Juan Bayón, Hernán Merlo, Ernesto Jodos y Enrique Norris y una reconocida labor solista, cuya manifestación más reciente ha sido el álbum de 2020 No Me Digas Loco.

Fuente: http://elintruso.com

MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO – 20 H Y JUEVES 16 DE FEBRERO - 20 H Y 22.45 H

JJ THAMES

Mississippi Blues Diva

Desde Estados Unidos llega la gran cantante de Soul & Blues. Con solo treinta y ocho años, una gran presencia escénica y una interpretación vocal increíble, JJ Thames es una de las cantantes más destacadas de la escena actual. Acompañada por Cruxados Blues Band.

JJ THAMES

Cantante, considerada una mezcla colorida de Blues, Jazz y Soul tradicional. Comenzó su carrera a finales de los 90 con Bobby Blue Bland, Peggy Scott Adams, Willie Clayton y Denise LaSalle entre otros. Luego diversificó sus influencias cuando comenzó a hacer coros para la banda de reggae y rock Outlaw Nation, con ellos giró junto a Fishbone, Israel Vibrations y Bad Brains entre otras. Compuso canciones para artistas de pop, R & B, rock y hip-hop.

VIERNES 17 Y SÁBADO 18 DE FEBRERO - 20 H Y 22.45 H

VSP TRIO + MARIANO LOIÁCONO

Anthony Wonsey - Lonnie Plaxico - Carmen Intorre Jr

VSP Trio es una de las formaciones más activas de la ciudad de Nueva York. Conformado por Anthony Wonsey en piano, Lonnie Plaxico en contrabajo y Carmen Intorre Jr en batería, tres de los músicos más importantes de la escena de jazz de Nueva York, tocan en todos los clubes de jazz y realizan giras por Europa y América. Un trío explosivo y a la vez delicado, que combina swing con groove.

Se presentan por primera vez en Argentina junto al trompetista Mariano Loiácono como invitado, los días 17 y 18 de febrero en Bebop Club.

ANTHONY WONSEY (piano)

Nacido en Chicago, empezó a estudiar música, por influencia de su madre, con Zilner Randolph, quien fuera director musical de la banda de Luis Armstrong. Su rápido progreso lo llevó a obtener una beca completa en Berklee School of Music en Boston. Para entonces empezó a tocar con grandes músicos como Antonio Hart, Roy Hargrove, Kenny Garrett, Nneena Freelon. Al terminar Berklee se muda a NYC donde recibe la convocatoria del legendario baterista para integrar la Elvin Jones Jazz Machine.

Desde entonces ha sido parte de grupos y giras junto a músicos como Wallace Rooney, Nicholas Payton, Vincent Herring, Chico Freeman, Charles Tolliver, Clark Terry, Louis Hayes, Carmen Lundy, Donald Harrison, Phil Woods, Jeremy Pelt.

LONNIE PLAXICO (contrabajo)

Nacido en Chicago, empezó a estudiar el contrabajo a los doce años y profesionalmente a los catorce.

Mudado a Nueva York empezó a tocar con músicos como Chet Baker, Dexter Gordon, Sonny Stitt, Junior Cook y Hank Jones. En 1978 ganó el premio Louis Armstrong. En 1982 se unió a Art Blakey and The Jazz Messengers, grupo con el que grabó doce álbumes. Además grabó y participó de los grupos de Steve Coleman, Cassandra Wilson y Greg Osby. En 1986 se unió al grupo Special Edition de Jack DeJohnette.

A lo largo de su carrera a tocado y grabado con Dizzy Gillespie, David Murray, Alice Coltrane, Stanley Turrentine, Andrew Hill, Joe Sample, Abbey Lincoln, Bill Crosby, Lonnie Liston Smith, Ravi Coltrane.

CARMEN INTORRE JR (batería)

Comenzó a tocar la batería a los cinco años. Egresado de Julliard School of Music.

Durante su carrera ha tocado y grabado con George Benson, Larry Coryell, Wynton Marsalis, Monty Alexander, George Coleman, Eric Alezander, George Cables, Benny Golson, Richie Cole, Joe Locke, Lew Tabackin, Bobby Watson, Ira Sullivan, Bucky Pizzarelli entre otros.

Fue por años el baterista del legendario guitarrista Pat Martino.

MARIANO LOIÁCONO

Nació en Cruz Alta, provincia de Córdoba (Argentina). A los doce comenzó a tocar la trompeta en la Escuela de Música Silvio Agostini de Cruz Alta. Desde los dieciseis años fue alumno de Fernando Ciancio (Solista Orquesta Filarmónica Teatro Colón).

Ha tocado durante su carrera con músicos como Antonio Hart, Willie Jones III, Carl Allen, Justin Robinson, George Garzone, David Williams, Vincent Herring, Anthony Wonsey, Joe Farnsworth, Luis Perdomo, Rudy Royston, Clarence Penn, Cyrus Chesnut, entre otros.

En su carrera en el Jazz, ha recibido importantes distinciones como:

1- Año 2006 “Revelación de Jazz Argentino” por el periódico La Nación.

2- Premio Clarín "Músico de Jazz Revelación 2008"

3- "Revelación de Jazz 2008" en la encuesta realizada a periodistas nacionales por el Magazine Online “El Intruso.com”.

4- 2009 “Mariano Loiácono Quintet” es elegido “Mejor Grupo de Jazz del Año” por el diario La Nación.

5- 2010 la encuesta de “El Intruso” lo nombra “Mejor Trompetista del Año”.

6- 2011 Jazz Is (USA) elige What´s New?, su segundo disco, entre los diez mejores del año.

7- 2013 “Hot House” es elegido mejor disco del año por los periodistas argentinos.

8- 2015 Mariano Loiacono Quintet recibe el diploma distinción de los premios Konex como Mejor Grupo de Jazz de la década 2005-15.

9- 2016 Ternado al premio “Martin Fierro” con la música de la serie Variaciones Walsh.

10- 2016 Ternado al premio “Sur” con la música de la película La Luz Incidente.

11- 2017 Nominado para los premios “Platino” (Madrid) por la música de la película La Luz Incidente.

12- Ganador premio “Cóndor de Plata” mejor Banda de Sonido para película, año 2017.

13- Nominacion “Premio Gardel” en Jazz con el álbum Nikly Song (Adrián Iaies/Mariano Loiacono)

SÁBADO 25 DE FEBRERO - 20 H

DELFINA OLIVER QUINTETO: JAZZ ON BROADWAY

La cantante Delfina Oliver comienza el año con una nueva edición de su espectáculo basado en un exquisito repertorio de standards de jazz relacionados al mundo del teatro musical americano de Broadway y a las películas de Hollywood, cuyas bandas sonoras fueron compuestas por los más grandes autores de lo que hoy conocemos como “jazz”, interpretados desde el lenguaje musical del género.

Delfina se presentará en formato de quinteto acompañada por los destacados músicos del género: Andrés Hayes en saxo, Pablo Raposo en piano, Mauricio Dawid en contrabajo, y Sebastián Groshaus en batería.

Presentarán composiciones de George Gershwin Cole Porter, Kurt Weil, Richard Hammerstein, Charles Mingus, Oliver Nelson, Irvin Berlin y Harlod Arlen entre otros, en un show inspirado en la icónica serie de álbumes “On Broadway” del baterista Paul Motian, interpretados con el particular estilo de la cantante y su grupo, que proponen una mirada distinta y original sobre este repertorio temático.

Delfina Oliver es una destacada cantante de la escena del jazz local. Desde 2007 integra el Jurado de Honor de los Premios Clarín Espectáculo en la categoría “Jazz”, y a partir de 2010 el Jurado de los Premios Gardel a la Música en la misma categoría, distinciones que se otorgan a las figuras más representativas del género. En 2011 fue distinguida por el Ciclo Jazzología dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con una “Distinción Jazzología por su valiosa y creativa trayectoria”, y en 2015 obtuvo el “Jazzología de Oro” otorgado por su trayectoria y logros en el género.

En 2012 fue convocada para actuar como cantante residente por el célebre “New York Bar” de Tokio, Japón, que se hiciera famoso en la película “Perdidos en Tokio” (Lost in Translation) de Sofía Coppola, donde se presentó durante cuatro meses seguidos. En 2013 fue invitada por el “Maduro Jazz Bar" en esa misma ciudad, durante cuatro temporadas más hasta 2019. Sus discos se encuentran en las bateas de las disquerías en Tokio.

Ha editado cuatro discos como vocalista de jazz: “Mirada” (2005), “Camino” (2010), “Buenos Aires Bebop” (2015) y “Tokyo Sessions” grabado en Japón en 2018. Pueden escucharse completos en su web y en servicios de streaming.