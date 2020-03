Jeff Lyne: una joya a redescubrir

Una leyenda viviente del rock como Jeff Lyne es muy conocido: empezó con ELO (es decir, la Electric Light Orchestra), y formó junto con Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison y Tom Petty los apócrifos The Travelling Wilburys. Pero antes, Lyne participó de dos bandas psicodélicas, los The Move y los injustamente olvidados The Idle Race, banda flower power que sacó varios discos excelentes y que ahora podemos volver a escuchar con la reedición del antológico primer opus en una versión remasterizada y expandida, imperdible para los fans del rock británico de la era mod. De hecho, escuchando estas canciones la única manera de comprender el olvido en el que cayó esta banda es pensar en la riqueza del rock inglés de esa época, eso sumado a la poca fe que le tuvo a la banda la RCA en el momento del lanzamiento original, 1968. Los temas suenan como si fueran parte de algun experimento adicional a los Beatles, con arreglos orquestales del estilo “Penny Lane”. Un gran disco a redescubrir.