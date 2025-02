Jesse Eisenberg, actor que interpretó a Mark Zuckerberg, no quiere que lo asocien con el CEO de Meta

El protagonista de la película "The Social Network" reveló su preocupación por las más recientes medidas implementadas en Meta.

El actor y director Jesse Eisenberg dijo que no quiere ser asociado con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg , a quien interpretó en la película de 2010 The Social Network , diciendo que las acciones del multimillonario son “problemáticas”.

“No he estado siguiendo la trayectoria de su vida (la de Zuckerberg), en parte porque no quiero pensar en mí mismo como asociado con alguien así. No es como si hubiera interpretado a un gran golfista o algo así, y ahora la gente piense que soy un gran golfista”, dijo Eisenberg a la BBC el martes.