La miniserie "Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette" rompió un inesperado récord en Disney+

La serie creada por Ryan Murphy supera los 25 millones de horas reproducidas de sus primeros cinco episodios.

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, es sin dudas una de las ficciones del momento. La miniserie ya es la más vista de FX en Disney+, mientras se instala en la conversación cultural e impulsa el comportamiento de los consumidores.

Desde su estreno el 12 de febrero, las audiencias han reproducido más de 25 millones de horas de los primeros cinco episodios de la nueva serie de Ryan Murphy, con un impulso que continúa creciendo semana a semana. La audiencia de Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette sigue aumentando con cada nuevo episodio semanal: la visualización del episodio más reciente (episodio 5) creció un 51% en comparación con el estreno, hace tres semanas.

Además del engagement en Disney+, la serie ha dominado la conversación en redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno cultural, con marcas de distintos rubros —desde fitness hasta moda— sumándose a la conversación. Según TikTok, las búsquedas de JFK Jr. y Carolyn Bessette Kennedy crecieron más de 9100% durante el último mes, mientras que el hashtag #lovestory generó más de 21 millones de publicaciones a nivel global.

Cómo está impactando Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette por fuera de las pantallas Las audiencias también interactúan con la serie fuera de Disney+ y muchos fans están llevando su entusiasmo al mundo real, generando un impacto concreto en el comportamiento de consumo. Según Bloomberg, tras el estreno del cuarto episodio de Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, la tienda C.O. Bigelow, que vende la ya famosa vincha de carey de Carolyn, registró la mayor venta de accesorios en sus 188 años de historia. Por su parte, según el New York Post, el dueño del restaurante Panna II Garden Indian, donde John y Carolyn tienen una cita en el primer episodio de la serie, vio un aumento del 40% en las reservas luego de que el episodio se emitiera.

De qué trata Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette Fue una historia de amor que acaparó la atención de todo un país: John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly) era lo más cercano a la realeza estadounidense. El país lo vio crecer, de niño a soltero codiciado y figura mediática. Por su parte, Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon) era una estrella que brillaba con luz propia. Ferozmente independiente y con un estilo único, pasó de ser asistente de ventas a ejecutiva en Calvin Klein, y se convirtió en una confidente de su fundador homónimo. La conexión entre John y Carolyn fue inmediata, eléctrica e innegable. A medida que su historia de amor se desarrollaba ante la mirada del país, la intensa fama y la atención mediática constante amenazaron con separarlos.

Love Story _ Tráiler Oficial _ Disney+ Protagonizada por Grace Gummer (Caroline Kennedy), Naomi Watts (Jackie Kennedy Onassis), Alessandro Nivola (Calvin Klein), Leila George (Kelly Klein), Sydney Lemmon (Lauren Bessette) y Constance Zimmer (Ann Marie Messina), Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette narra el complejo y conmovedor recorrido de una pareja cuyo amor privado se convirtió en una obsesión nacional. Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette de FX, fue creada por Connor Hines, con la producción ejecutiva de Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Connor Hines,Eric Kovtun,Nissa Diederich, Scott Robertson, Monica Levinson,Kim Rosenstock,D.V. DeVincentis y Tanase Popa. Max Winkler participó como productor ejecutivo y dirigió el episodio piloto. La serie es una producción de 20th Television. El episodio 6, “La boda”, ya se encuentra disponible en Disney+. Nuevos episodios todos los viernes.

