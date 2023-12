Jey Mammón volvió al teatro tras la denuncia por abuso de Lucas Benvenuto

Lo primero que hizo Jey fue agradecerles a los amigos del espectáculo que no le soltaron la mano, en especial a Elizabeth “Negra” Vernaci . Su voz en off forma parte de la obra.

“Hay un montón de gente que me gustaría estar nombrando, pero no la voy a nombrar, y les pido disculpas, pero la realidad es que acá hay mucho amor”, continuó.

Luego, Jey Mammon dirigió sus palabras a los espectadores que lo apoyaron en su regreso laboral, tras ser “cancelado”, según sus propias palabras por Telefe, canal que automáticamente lo desvinculó de La Peña de Morfi tras la grave denuncia de Benvenuto.

“Principalmente (gracias) a ustedes... Estoy de pie por ustedes. Les agradezco de corazón que haya hecho que yo este acá parado antes de que termine el año. De corazón, muchas gracias porque fue una noche muy particular, me costó un huevo arrancar”, expuso, nervioso en su retorno a las tablas.

En las imágenes se lo ve a Jey Mammon parado ante el público tras finalizar la obra. Ovacionado de pie, el actor se acercó y les dio la mano a los de la primera fila.

La reacción de Lucas Benvenuto al regreso de Jey Mammón al teatro

Benvenuto compartió un fuerte descargo luego de que Jey Mammon estrenara su nueva obra teatral en Carlos Paz. Se trata de una foto en la que el joven escribió la edad que cada uno tenía: 14, Lucas; 31, Jey.

“El daño que me hicieron nadie lo va a reparar, pero quiero decirles algo: no me sorprende en un país donde en los medios predomina la violencia, la falta de respeto y la corrupción en todas sus formas... Que paguen para verlo...”, escribió Benvenuto.

“El año se está yendo. Y créanme que quiero dejar toda esa mier... atrás. No me importa que vuelva a trabajar. La vida sigue, al menos para mí. Solo recuerden esto: lo que no te mata, te hace más y más fuerte. Gracias por todo el apoyo que me dan”, cerró.