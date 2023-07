Jey Mammon volvió a la televisión: qué dijo de Lucas Benvenuto y sus próximos pasos







El conductor confirmó que irá a los Martín Fierro "con la frente en alto". "Yo estoy sobreseído, tendría que estar trabajando", afirmó.

Jey Mammon volvió a la televisión: qué dijo de Lucas Benvenuto y sus próximos pasos. Captura Intrusos

El conductor Jey Mammon reapareció este miércoles en la televisión para volver a hacer una defensa de su situación en la denuncia pública de abuso sexual que realizó en su contra el joven Lucas Benvenuto en marzo pasado. Además aseguró que asistirá "con la frente en alto" el domingo próximo a la gala de los premios Martín Fierro, donde está nominado por el ciclo "La peña de morfi", que condujo en 2022 y 2023.

En lo que fue el regreso del animador a un estudio de televisión luego de su salida de Telefe tras una denuncia pública por presunto abuso sexual que le realizó Lucas Benvenuto, Mammon volvió a enfrentar las cámaras en el programa "Intrusos" y dio su perspectiva por el polémico caso que lo involucra. "El domingo voy a los Martín Fierro con la frente en alto porque no tengo nada que esconder. Y que me miren a la cara los que no tienen nada que esconder también. Que me saluden si quieren, y si no quieren que no me saluden. Y si hablan por atrás, que hablen por atrás. Y si me quieren creer que me crean, y si no quieren, que no me crean", dijo Mammon en América TV.

Sobre ese punto, agregó: "No hay nada más lejos que volver a 'La peña de morfi'. Pero si voy, me voy a sentar ahí porque no hay nada más merecedor que esa nominación. Si me tomo todo personal, me voy a España de nuevo, te juro. Todo me parece injusto, yo estoy sobreseído, tendría que estar trabajando". "Benvenuto mintió y yo tengo la vida destrozada. No quiero volver a trabajar, lo que quiero es limpiar mi imagen. No quiero que baje la espuma, nada más lejos de que baje la espuma. Quiero que quede claro lo que pasó y lo que no pasó. No sé si quiero volver a la televisión", sostuvo.

Jey Mammon Lucas Benvenuto.webp Mammon además afirmó: "Estoy parado arriba de 'Con los chicos no', 'A la víctima siempre se le cree o se la escucha', estoy parado ahí como comunicador, pero hay una historia de vida que yo transité con una persona y fui cagado a piñas desde el principio y no tuve reacción. Sentí que me martillaban la cabeza y no tenía manera de salir a hablar".

"En un momento dije que no quería demandarlo: me preguntaba qué lo lleva a él a decir eso. En Lucas veo a una persona rota, y en mí también. Voy a la demanda porque hubo instancias de mediación previas. Pero a nadie se le ocurrió preguntar: ¿Será verdad lo que él dice?. Cuando me fui de viaje decían que me escapé del país, eso me dolió muchísimo. La pasé y la estoy pasando muy mal por el estado de cancelación", concluyó. El miércoles 26 de marzo pasado, Benvenuto hizo público en sus redes sociales que sufrió un abuso por parte de "un reconocido conductor de Telefe", al que luego identificó como Jey Mammon, que estaba al frente de "La peña de morfi", el programa de los domingos de ese canal. Además, contó que su relación comenzó cuando él tenía 14 años y el acusado 32, en 2006, y que durante la pandemia se dio cuenta de que había sido víctima de abuso y efectuó la denuncia ante la Justicia. "La causa de él está lamentablemente sellada de muerte. Nosotros no participamos en esa causa", detalló el abogado de Benvenuto sobre el expediente que se inició en 2020 y el juez de instrucción Walter Candela y el fiscal Patricio Lugones consideraron que debía cerrarse por prescripción de los hechos. Al respecto, Benvenuto contó en una serie de videos dirigidos al programa "A la tarde" de América, que también se difundieron a la prensa: "Cuando yo hago esta última denuncia en medio de la pandemia en 2020 yo sabía adentro mío que no iba a lograr obtener nada de la justicia". "Pero durante la pandemia yo decidí sanar. Con el equipo de terapeutas con los que estaba trabajando para sanar decidimos que si bien yo sabía que no iba a obtener nada a cambio de la justicia porque ya sabía que había prescripto, necesitaba hablar, necesitaba denunciar", agregó. Veinticuatro horas después de conocida la denuncia de Benvenuto, Telefe decidió suspender la continuidad de Mammon al frente de "La peña de morfi". El caso tuvo distintas derivaciones mediáticas, Mammon abandonó la actividad televisiva y viajó a España. La de hoy es su reaparición pública en la televisión, donde anunció que asistirá a la gala de los Martín Fierro que se desarrollará el domingo próximo en el Hotel Hilton de Puerto Madero y que transmitirá en vivo Telefe.