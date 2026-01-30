"John Rambo": la película precuela con Noah Centineo confirma su elenco completo

La película se ambienta años antes de los acontecimientos de "Rambo: Primera Sangre", la película de 1982 protagonizada por Sylvester Stallone.

La próxima entrega de la renovada franquicia Rambo ha comenzado su producción en Bangkok, Tailandia. Lionsgate distribuirá la película del director Jalmari Helander , que narra los orígenes del personaje principal.

La película, de nombre John Rambo , se ambienta años antes de los acontecimientos de Rambo: Primera Sangre , la película de 1982 protagonizada por Sylvester Stallone y que adaptó la novela "First Blood" del autor David Morrell .

Noah Centineo , quien protagoniza la película de Street Fighter de este año, interpreta el papel principal en la nueva película.

Helander (Sisu y su secuela) dirige el proyecto de la precuela a partir de un guion de Rory Haines y Sohrab Noshirvani (Black Adam).

JOHN RAMBO — Now in Production.

Proveniente de Millennium Media, Templeton Media y AGBO, la película cuenta con la producción de Kevin King Templeton, Les Weldon, Jonathan Yunger, Michael Disco y Angela Russo-Otstot. Anthony Russo, Joe Russo, Trevor Short, Dallas Sonnier y Amanda Presmyk son los productores ejecutivos.

Stallone interpretó el papel de John Rambo en la película de 1982, interpretando al veterano de la guerra de Vietnam que se enfrentaba al sheriff de un pequeño pueblo y a la Guardia Nacional. La película recaudó 125 millones de dólares a nivel mundial (417 millones de dólares actuales) y dio lugar a numerosas secuelas, la más reciente de las cuales fue Rambo: Last Blood de 2019.

En una entrevista reciente con el portal The Hollywood Reporter, Helander explicó que esperaba que Stallone se sintiera orgulloso de John Rambo. "Para mí es muy importante hacer una película de Rambo, y conlleva mucha responsabilidad", dijo el cineasta. "Así que intento hacer lo mejor que puedo, y espero que sea suficiente".