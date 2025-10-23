Lourdes Fernández de Bandana se comunicó con la Policía, aunque no quiso revelar su paradero







La Policía de la Ciudad confirmó que la cantante de Bandana se comunicó por videollamada y aseguró estar bien. Su madre había denunciado su desaparición.

Tras su desaparición, Lowrdez se comunicó con la Policía.

La Policía de la Ciudad confirmó este jueves que Lourdes “Lowrdez” Fernández, integrante de Bandana, apareció y se comunicó por videollamada con las autoridades, pero se negó a revelar su paradero. Su madre había denunciado que estaba desaparecida hace 19 días.

La artista aseguró que “quiere dar tranquilidad” y que se encuentra bien, mientras la Justicia investiga su caso tras la denuncia presentada por su madre por averiguación de paradero.

La fuerza porteña y el área de Búsquedas de Personas mantuvieron contacto con la cantante, quien horas atrás había publicado un video en Instagram afirmando que estaba “perfecta” y que solo había sufrido una gripe.

lourdes bandana policia Lourdes de Bandana realizó una videollamada con la Policía de la Ciudad. En paralelo, Lissa Vera, compañera de banda y amiga, presentó una denuncia y pidió a la Justicia una restricción de acercamiento contra Leandro García Gómez, exnovio de Lowrdez, acusado en 2022 de violencia de género.

“Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”, declaró Vera, remarcando su temor por la seguridad de la artista.

El exnovio de Lourdes Fernández rompió el silencio: “Hablemos de Lourdes después de las elecciones” Leandro García Gómez, ex pareja de la cantante y dirigente político, aseguró que “Lourdes está donde quiere estar” y que no tiene nada que ver con la denuncia de desaparición. “La madre no presentó ninguna denuncia, muchachos. Hice un post por mi cumpleaños y no tengo nada que ver”, sostuvo ante los medios. El exnovio intentó minimizar el caso y se mostró molesto con la cobertura periodística: “Se divirtieron toda la mañana con este tema mientras no hablan de cómo le fue a Trump con Milei. Hablemos de Lourdes después de las elecciones”, expresó, mezclando sus declaraciones personales con comentarios políticos. García Gómez, quien fue denunciado por violencia de género, también se victimizó al afirmar que fue allanado sin orden judicial y amenazado por la policía. Finalmente, concluyó que no teme por la integridad de la artista, sino “por este gobierno de facto”, insistiendo en que la situación “es una distracción mediática”.