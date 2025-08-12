El productor de "Piratas del Caribe" habló sobre el posible regreso de Johnny Depp en una nueva película







Depp protagonizó cinco películas de "Piratas" entre 2003 y 2017, las cuales recaudaron u$s4.5 mil millones en taquilla mundial.

La última entrega de la saga fue en 2017.

Johnny Depp posiblemente esté considerando regresar como Jack Sparrow en una sexta película de Piratas del Caribe, al menos según el productor de la franquicia, Jerry Bruckheimer. En una nueva entrevista con Entertainment Weekly, Bruckheimer confirmó que ha hablado con Depp sobre una nueva película de "Piratas". El productor se muestra optimista sobre el posible regreso de Jack Sparrow.

"Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría", declaró Bruckheimer a EW. "Todo se reduce a lo que está escrito en el papel, como todos sabemos... Seguimos trabajando en un guion. Queremos hacerlo. Solo necesitamos el guion perfecto. Aún no lo hemos conseguido, pero estamos cerca".

El éxito de Johnny Depp con la saga de Piratas del Caribe Depp protagonizó cinco películas de "Piratas" entre 2003 y 2017, todas las cuales recaudaron más de 4.5 mil millones de dólares en taquilla mundial. "El cofre de la muerte" de 2006 y "En mareas misteriosas" de 2011 superaron los 1000 millones de dólares. Su futuro con la serie respaldada por Disney ha sido una incógnita tras sus problemas legales y su juicio por difamación en 2022 contra Amber Heard.

Con Depp planeando su regreso a Hollywood con el thriller de acción de Lionsgate Day Drinker, esto solo ha aumentado la especulación sobre si Disney lo acogería de nuevo (y viceversa). Con Depp al frente, las películas de "Piratas" han recaudado colectivamente 4500 millones de dólares.

Johnny Depp Johnny Depp analiza protagonizar la sexta entrega de Piratas del Caribe. La última película de Depp en un estudio de Hollywood fue Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald de 2018. Acababa de terminar su primer día de rodaje de la secuela, Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, cuando Warner Bros. le pidió que abandonara la película un día después de perder su juicio por difamación contra The Sun en 2020.

El actor demandó a la publicación británica por referirse a él como un "maltratador de esposas", pero el tribunal dictaminó que esta caracterización de Depp era "sustancialmente cierta". Depp finalmente fue reemplazado para la secuela por Mads Mikkelsen.