Foo Fighters lanzó su nuevo sencillo "Asking For A Friend" y anunció una nueva gira







La canción llega poco después de que Dave Grohl y compañía publicaran un fragmento de la canción, revelando que estaban "a punto de emprender el vuelo" hacia su nueva era.

Es el tercer single de la banda en 2025.

Foo Fighters compartió su nuevo sencillo "Asking For A Friend" y ha anunciado una gira por estadios de Norteamérica para 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Asking For A Friend" llega poco después de que Dave Grohl y compañía publicaran un fragmento de la canción, revelando que estaban "a punto de emprender el vuelo" hacia su nueva era. Este tema, oscuro pero melódico, llega inmediatamente después de su predecesor, "Today's Song", que se estrenó a principios de este verano.

"'Asking For A Friend' es una canción para quienes han esperado pacientemente en el frío, confiando en la esperanza y la fe para que su horizonte se hiciera realidad”, dijo Grohl. “Buscando 'pruebas' mientras se aferran a un deseo hasta que el sol vuelva a brillar. Una de muchas canciones por venir…"

Embed - Foo Fighters on Instagram: "ASKING FOR A FRIEND ARRIVING TOMORROW 3pm BST / 10am EDT / 7am PDT Pre-save at link in bio." View this post on Instagram A post shared by Foo Fighters (@foofighters) El líder continuó, reflexionando sobre los recientes shows íntimos de la banda en clubes: “Desde nuestro regreso al escenario en San Luis Obispo hace cinco semanas, hemos recordado por qué amamos y estamos siempre dedicados a hacer esto de Foo Fighters".

“Desde reunirnos como banda y mirar fijamente una lista de 30 años de canciones para desechar, hasta reimaginar versiones con la increíble bendición del único e inigualable Ilan Rubin detrás de la batería , hasta reconectarnos con nuestros increíbles fanáticos y bombardearlos con todo lo que tenemos (sin importar el tamaño del lugar) porque no estaríamos aquí sin ellos, tenemos el núcleo más sólido”.

Nueva gira de Foo Fighters Además, los Foos han confirmado que el próximo verano emprenderán una gran gira por estadios norteamericanos. Tienen fechas programadas en Toronto, Detroit, Chicago, Filadelfia, Nashville, Vancouver, Las Vegas y otras ciudades durante agosto y septiembre. Queens Of The Stone Age será parte de la gira en todas las fechas excepto en Fargo el 12 de septiembre.

Temas Música