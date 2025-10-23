Lissa Vera denunciará a la expareja de Lourdes: "Es muy peligroso"

Vera expuso que acompañaba a la mamá de la artista y que se encontraba preocupada por la situación actual de su amiga, motivo por el cual iba a radicar la denuncia correspondiente.

Lissa Vera , otra de las integrantes de Bandana , confirmó que va a denunciar a la ex pareja de Lourdes Fernández , Leandro García Gómez, luego de la repercusión que tuvo la denuncia por supuesta desaparición de la artista .

“Esto yendo a Lavalle 1250, Tribunales, a formular la denuncia correspondiente contra Leandro García Gómez” , señala la historia que subió a sus redes sociales.

En una publicación anterior, Vera expuso que acompañaba a la mamá de la artista y que se encontraba preocupada por la situación actual de su amiga, motivo por el cual iba a radicar la denuncia correspondiente: " Quiero manifestar mi preocupación por la desaparición de Lourdes . Como amiga y compañera, previo a expresarme en los medios y conjuntamente con mi abogado, daremos el encuadre legal correspondiente para dar con ella", escribió Lissa tras la denuncia de la madre de la artista.

“Tengo miedo por ella, tengo miedo de las consecuencias, porque no se sabe dónde está. Su ex es muy peligroso, ahora me asusta, es el momento de hablar y dejar de fingir demencia porque la próxima noticia puede ser otra ”, dijo Lissa al ingresar en Tribunales y apuntó contra la expareja de la cantante.

“Yo la prefiero ofendida y viva, que contenta y muerta”, cerró Lissa antes de ingresar al recinto judicial.

En noviembre de 2022, Lourdes había denunciado a su pareja por violencia de género, causa que quedó desestimada y por el que ella le pidió perdón años después.

La denuncia de la madre de Lourdes Fernández

La mamá de Lourdes, exintegrante de las Bandana, denunció la desaparición de su hija, con quien no tiene contacto desde el 4 de octubre y no sabe donde está. Pese a que se trató de una denuncia formal, la cual fue recepcionada por la Comisaría Vecinal 14B, lo que llamó la atención es que la cantante sigue activa en sus redes sociales.

Dicha seccional recibió en la noche del miércoles 22 de octubre un mail, proveniente de la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal, en el cual la denunciante, Mabel López, manifestó no tener contacto con la artista desde principios de octubre y que desconoce su paradero.

A pesar de que la denuncia dice que desde el 4 de octubre no había contacto con ella, Fernández estuvo activa todo este tiempo en Instagram.