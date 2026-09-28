Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo sigue su salud a 10 días de su internación

La conductora permanece en el Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía. Registró una leve mejoría y no necesitó asistencia respiratoria.

Mirtha Legrand permanece internada en el sanatorio Mater Dei y continúa bajo seguimiento médico por un cuadro compatible con neumopatía , la internación se dio a menos de una semana de haber recibido el alta por otro problema respiratorio.

La nueva hospitalización se produjo el viernes 18 de septiembre por la tarde , cuando Legrand ingresó a la guardia y posteriormente quedó internada para realizar estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo control. Horas después, el Mater Dei difundió el primer parte oficial sobre su estado.

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía . Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, informó la institución hace una semana.

Hoy la institución difundió una actualización oficial sobre su evolución de "la diva de los almuerzos".

Según informó la institución, bajo la firma del director médico Enrique Echagüe, la Sra. Mirtha Legrand “Continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico ”, indica el comunicado.

“Se encuentra acompañada por su familia”, aseguraron en el parte que difundieron hoy por la mañana. Por otro lado, indicaron que Mirtha “agradece el cariño y el respeto dispensado” en este momento. “De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”, concluye el informe.

La internación anterior de Mirtha Legrand

Esta nueva hospitalización ocurrió menos de una semana después de que la conductora recibiera el alta médica. Legrand había sido internada el lunes 7 de septiembre luego de realizarse estudios de control por una bronquitis que arrastraba desde hacía aproximadamente una semana.

En aquella oportunidad, permaneció bajo observación debido a un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal. El domingo 13, el sanatorio confirmó que podía regresar a su casa para continuar allí con la recuperación y con la intención de retomar sus actividades cuando su estado lo permitiera.

Mirtha Legrand había atravesado previamente un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal.

Sin embargo, Legrand todavía no había regresado a su programa y continuaba con tos. Fuentes cercanas habían señalado que se estaba “recuperando muy bien”, aunque sus médicos mantenían un seguimiento cercano de su evolución.

La conductora también había atravesado una fuerte bronquitis en abril de este año, que la obligó a permanecer alejada de la televisión durante tres semanas. “Fue una bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”, contó posteriormente sobre aquel episodio.