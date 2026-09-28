Taylor Swift marca un nuevo récord en los VMA y dedicó su premio a Dolly Parton

El videoclip “The Fate of Ophelia”, inspirado en las coristas de cabaret, obtuvo el máximo galardón de la ceremonia celebrada el domingo. Durante su discurso, la cantante recordó a la legendaria figura del country, quien falleció recientemente.

Taylor Swift hizo historia en los MTV Video Music Awards al convertirse en la artista con más premios en la historia de la ceremonia . En la gala del domingo, realizada en Los Ángeles, sumó tres estatuillas y llegó a 33 reconocimientos , con lo que superó a Beyoncé, que hasta ahora acumulaba 30. Además, ganó el Video del año por “The Fate of Ophelia” y dedicó la distinción a Dolly Parton , fallecida en agosto a los 80 años.

El videoclip ganador pertenece a "The Life of a Showgirl" , el álbum que Swift lanzó en 2025. La producción, inspirada en la estética de las coristas de cabaret, fue distinguida como la pieza audiovisual más importante de la noche.

Al recibir la estatuilla, la cantante tuvo unas palabras para Parton, a quien definió como “la 'showgirl' por excelencia” . Durante su discurso, expreso: “Creo que todos hemos tenido mucha suerte de compartir este planeta con Dolly Parton durante un tiempo”.

El homenaje a la artista country también tuvo lugar durante la ceremonia. Kacey Musgraves interpretó “I Will Always Love You” , una de las canciones más reconocidas del repertorio de Parton.

Sin embargo, el reconocimiento a Taylor Swift había comenzado antes de la entrega del premio principal. La artista recibió el primer MTV VMA Artist Director Honors , una distinción creada para destacar a músicos que realizaron aportes relevantes detrás de cámara y ampliaron las posibilidades del videoclip.

Taylor Swift fue reconocida por su trayectoria como directora y presentó su nuevo videoclip en la gala.

A lo largo de su carrera, Swift participó en la realización de unos 60 videos musicales y escribió y dirigió 18 de ellos. Durante la ceremonia también presentó “Patient Zero”, su nuevo videoclip, protagonizado por Dakota Johnson y Colin Farrell como una pareja atravesada por una relación tóxica.

“La razón principal por la que me encanta tanto escribir y dirigir vídeos musicales es porque ustedes, los fans, lo hacen muy divertido. Les importa de verdad lo que estamos creando”, afirmó la cantante.

La artista también recibió el premio a Mejor dirección por “Opalite”, otro de los videos de su último trabajo.

Madonna ganó siete estatuillas y abrió la ceremonia junto a Sabrina Carpenter y Charli XCX

La ceremonia tuvo a Madonna como otra de sus principales protagonistas. La cantante obtuvo siete premios, entre ellos Artista del año y Mejor video de baile por “Confessions II — The Film”. Además, fue la encargada de abrir la gala junto a Sabrina Carpenter y Charli XCX.

Entre los demás reconocimientos de la noche, Lisa, integrante de Blackpink, ganó como Mejor video pop por “Dream”, mientras que la británica Sienna Spiro fue elegida como Mejor artista revelación.