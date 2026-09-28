Slipknot y Marilyn Manson regresan a Argentina: cómo y dónde comprar las entradas

La presentación será el 8 de septiembre de 2027 en el Estadio Huracán y también tendrá a Hatebreed como artista invitado. El grupo estadounidense volverá al país como parte de una nueva gira internacional.

Slipknot llega a la Argentina con Marilyn Manson y ya se pueden comprar las entradas.

Slipknot volverá a presentarse en Argentina el 8 de septiembre de 2027 , en el Estadio Huracán, en una fecha que tendrá como invitados a Marilyn Manson y Hatebreed . La preventa de entradas comenzará el 1 de octubre a las 10 , mientras que la venta general se habilitará el 2 de octubre , también desde las 10, exclusivamente a través de All Access .

El regreso será la quinta visita de Slipknot al país y se producirá dos años después de su último recital en Buenos Aires. La banda estadounidense había generado expectativa entre sus seguidores con distintas pistas publicadas en redes sociales hasta confirmar su recorrido por Sudamérica.

El espectáculo forma parte de la gira internacional con la que el grupo celebra los 25 años de su álbum debut, Slipknot , editado en 1999. El repertorio estará vinculado a distintas etapas de su trayectoria, con especial presencia de canciones de sus primeros trabajos.

La jornada tendrá además un atractivo particular: Marilyn Manson regresará a Argentina después de una década . El músico estadounidense llegará acompañado por su banda y se sumará al show principal.

La relación de Slipknot con el público argentino comenzó hace más de dos décadas, cuando el grupo tocó por primera vez en el estadio Obras Sanitarias. Desde entonces, construyó una importante comunidad local de seguidores, conocidos como “maggots” .

El vínculo se fortaleció con la llegada del Knotfest al país. En 2022, el festival tuvo una edición en el Movistar Arena con Slipknot y Judas Priest como parte de la programación. Dos años más tarde, volvió a Buenos Aires, esta vez en el Parque de la Ciudad, con Amon Amarth, Meshuggah y Babymetal.

La formación actual de Slipknot está integrada por Corey Taylor, en voz; Shawn “Clown” Crahan, en percusión; Mick Thomson y Jim Root, en guitarras; Alessandro “V-Man” Venturella, en bajo; Michael “Tortilla Man” Pfaff, en percusión y teclados; y Eloy Casagrande, en batería. También cuenta con un integrante dedicado a samplers, teclados y percusión cuya identidad permanece sin revelar públicamente.

Slipknot vuelve a la Argentina y prepara una noche de heavy metal con Marilyn Manson.

Cuándo salen las entradas para Slipknot

La preventa comenzará el miércoles 1 de octubre a las 10 y contará con seis cuotas sin interés para clientes de Santander Visa. La venta general se habilitará el jueves 2 de octubre, también a las 10.

Los tickets se comercializarán únicamente a través de All Access. La organización recomienda utilizar exclusivamente ese canal para evitar inconvenientes con compras realizadas por fuera de la plataforma.