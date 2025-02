Johnny Depp visitó el Teatro Colón: fotos, saludos y recorrido privado

Además, el actor se mostró predispuesto a los saludos de los trabajadores del lugar, quienes se acercaron a la figura internacional. Por ejemplo, la bailarina Priscila Rocca compartió una historia en redes sociales, detallando el encuentro: "De repente me olvidé que hoy estrenamos… Estoy en shock. Y sí, lo abracé y saludé".

El teatro está ofreciendo funciones de "Disney en Concierto: un recorrido sinfónico", un espectáculo visual y musical que invita al público de todas las edades a emocionarse recorriendo algunos de los mundos más icónicos de Disney con sus memorables canciones, interpretadas en vivo por la Orquesta Académica del Teatro Colón.

Bajo ese marco, el Dj Tommy Muñoz se encontraba en el lugar y también logró saludar y sacarse una foto con Depp: "Qué lujo tenerte @johnnydepp !Gracias por venir! Ya todo listo para el comienzo Disney en Concierto: un recorrido sinfónico", escribió en su Instagram.

