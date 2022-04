Johnny Depp reanudó su declaración en el juicio contra Amber Heard: "Ella tiene una necesidad de violencia"

“Ella tiene una necesidad de conflicto. Ella tiene una necesidad de violencia. Surge de la nada”, testificó Depp. “Lo único que aprendí a hacer es exactamente lo que hice cuando era niño: retirarme”.

Heard ha acusado a Depp de golpearla, patearla y asfixiarla repetidamente en el transcurso de su relación. Depp demandó a Heard por 50 millones de dólares en 2019 después de que ella publicara un artículo de opinión en el Washington Post en el que aludía a sus denuncias de violencia doméstica.

Depp comenzó su testimonio ayer, negando haber golpeado alguna vez a Heard o a cualquier otra mujer. Dijo que estaba llevando a cabo la demanda para limpiar el registro de sus acusaciones “atroces e inquietantes”.

Mientras continuaba su testimonio el miércoles, Depp nuevamente enfatizó que nunca respondió con violencia.

“La violencia es innecesaria”, afirmó. “¿Por qué golpearías a alguien para que esté de acuerdo contigo? No creo que funcione".

Dijo que Heard también lo regañaría por su uso de sustancias y los conflictos con Heard lo impulsarían a usar más.

“Las constantes arengas te desmoronan”, dijo. “Me inspiró más la Sra. Heard para buscar un agente anestésico debido a los constantes enfrentamientos”.

Johnny Depp describió la discusión con Amber Heard que llevó a que le cortaran el dedo

Depp describió detalladamente la discusión de marzo de 2015 con su entonces esposa que lo llevó a cortarse el dedo medio de su mano derecha.

Ese incidente ha surgido varias veces hasta ahora en el juicio por difamación, ya que sus abogados han argumentado que fue Heard quien abusó físicamente, no él.

Depp dijo que perdió la punta de su dedo cuando Heard, visitando su casa alquilada en Australia mientras filmaba Piratas del Caribe 5 , le arrojó una botella de vodka y el vidrio se hizo añicos.

Ese día, Heard había llegado de un vuelo desde Los Ángeles, pero estaba molesta por una reunión que tuvo con un abogado para discutir la solicitud de Depp de un acuerdo "posnupcial".

“Ella seguía diciendo, 'Ni siquiera estoy en tu testamento. Ni siquiera estoy en tu testamento. Pensé que era algo extraño de decir… se sintió mal, y ella no dejaba de decir que yo estaba en este acuerdo postnupcial y que estaba tratando de engañarla para que ella no obtuviera nada si algo sucedía”, dijo Depp al jurado.

Dijo que su discusión se intensificó y que Heard “estaba furiosa y estaba poseída”, y lo llamó un “besador de culos de los abogados” o un “maricón”. Dijo que trató de encerrarse en al menos nueve habitaciones diferentes y un baño, pero ella golpeó las puertas y gritó. Dijo que llamó a Jake Bloom, su abogado, para tratar de que los abogados hablaran por teléfono porque “estaba muy molesto porque la empujaron a ese límite porque yo lo creía. De hecho, nada de eso había sucedido”.

Depp dijo que finalmente fue a la sala de recreación de la planta baja de la casa donde, a pesar de haber estado sobrio durante varios meses, se sirvió dos o tres tragos de vodka.

“Ella me encontró allí [y dijo], 'Oh, estás bebiendo otra vez, un monstruo y todo eso'”, afirmó Depp.

Dijo que Heard agarró la botella y se la arrojó, y que pasó justo por encima de su cabeza y se estrelló detrás de él. Dijo que luego caminó detrás de la barra y se sirvió un trago de una botella más grande de vodka. En el banquillo de los testigos, Depp se puso de pie mientras demostraba cómo estaba cuando, dijo, Heard tomó la otra botella y se la arrojó.

“Mi mano estaba en el borde de la barra y ella arrojó la botella grande e hizo contacto y se rompió por todas partes, y honestamente no sentí el dolor en absoluto”. Pero dijo que sí sentía goteo y “miré hacia abajo y me di cuenta de que me habían cortado la punta del dedo”.

“Estaba mirando directamente mi hueso que sobresalía y la parte carnosa del interior de tu dedo. Y la sangre estaba saliendo”. Dijo que luego entró en “una especie de crisis nerviosa” y comenzó a escribir en las paredes con su propia sangre. No dijo lo que estaba escrito, pero dijo que eran “pequeños recordatorios de nuestro pasado que representaban mentiras que ella me había dicho y mentiras en las que la había atrapado”.

Los abogados de Heard han dicho que pretenden argumentar que la lesión de Depp fue autoinfligida.

Depp aseguró que estaba en “shock”, pero no podía recordar lo que dijo Heard a continuación. Dijo que luego fue a la sala de emergencias, pero le dijo al médico que se había roto el dedo con unas puertas grandes de acordeón.

Sostuvo que no quería revelar que Heard había tirado la botella, ya que quería mantener las cosas "lo más calmas posible". Le dijo al Dr. David Kipper, a quien había contratado para tratar su adicción a los opiáceos.

Al jurado se le mostraron fotos gráficas de su lesión, así como una foto de la cara de Depp. Depp señaló una marca que dijo provenía de Heard apagando el cigarrillo en su mejilla.

Depp dijo que se sometió a una cirugía para reconstruir el dedo mediante un injerto de piel de otra parte de la mano. Dijo que usó un vendaje durante el resto de la producción, pero que se lo quitaron en la película a través de CGI.