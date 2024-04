Jon Bon Jovi aseguró que es posible que no vuelva a cantar en vivo

El mes pasado, el cantante aseguró que no estaba seguro de poder volver a hacer una gira después de someterse a una cirugía en sus cuerdas vocales en 2022.

Jon Bon Jovi reveló que tal vez nunca vuelva a cantar en vivo, admitiendo que si no puede ser "genial", entonces "está acabado" .

La leyenda del rock de los 80 habló sobre su enferma voz en una nueva entrevista con The Sunday Times y compartió: "Si el canto no es genial, si no puedo ser el tipo que una vez fui... entonces estoy acabado". Añadió: "Y estoy bien con eso".