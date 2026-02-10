Noel Gallagher respondió a las críticas tras ser elegido como el Compositor del Año en los Premios BRIT + Seguir en









La semana pasada, el guitarrista de Oasis fue anunciado como el destinatario del premio de este año, que reconoce la “composición excepcional”.

El mayor de los Gallagher respondió fiel a su estilo.

Noel Gallagher habló sobre la controversia en torno a su premio BRIT al compositor del año y ha pedido a los críticos que "se reúnan conmigo allí".

Los organizadores de los BRIT dijeron que lo habían seleccionado porque había "impregnado el tejido de la cultura británica durante más de 30 años" con canciones que "continúan resonando en el público de todo el mundo como ninguna otra", pero algunos han señalado el hecho de que Gallagher, de hecho, no ha lanzado ninguna canción nueva en los últimos 12 meses

Qué dijo Noel Gallagher sobre las críticas a su premio como compositor del año en los BRIT Ahora, Noel ha abordado las críticas durante una aparición en talkSPORT, donde admitió: "Llevo dos años sin componer una canción. No sé cómo lo he logrado, pero lo acepto".

Cuando el presentador Andy Goldstein le preguntó sobre quienes cuestionaban si merecía el premio, Gallagher respondió: "Bueno, creo que los Brits se basan en las ventas de discos, y no estoy seguro de que haya otro compositor que haya vendido... Es decir, vendimos un millón de discos el año pasado. Ni siquiera me levanté del sofá y no estoy seguro de que haya un compositor que pueda igualar eso".

"Pero, ya saben, si alguien tiene algún problema, nos vemos allí", continuó. "Lo diremos en la alfombra roja. Si alguno de esos once equipos de compositores, todos ellos, quiere escribir una canción entre todos, quiere presentarla en la alfombra roja, allí estaré". “Si soy sincero, creo que estaban desesperados por traer a alguien de Oasis allí porque es de Manchester… eso es lo que pienso”, agregó Noel. Los BRIT se llevarán a cabo en la ciudad natal de Gallagher, Mánchester, el 28 de febrero, la primera vez que se celebran fuera de Londres en sus casi 50 años de historia. Noel estará presente para aceptar su premio, aunque dijo que no ha hablado con su hermano Liam sobre si se unirá a él.

