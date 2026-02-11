Britney Spears vendió su catálogo musical por una cifra millonaria: los detalles del acuerdo

Entre las composiciones se incluyen "...Baby One More Time", "Toxic", "Oops!... I Did It Again", "(You Drive Me) Crazy", "Womanizer", "I'm a Slave 4 U", "Lucky", "I'm Not A Girl, Not Yet A Woman" y muchas más.

Britney Spears se suma a una larga lista de artistas que tomaron la misma decisión.

Britney Spears vendió los derechos de todo su catálogo musical , según informó la prensa estadounidense.

La revista Rolling Stone afirmó con “múltiples fuentes” que la empresa Primary Wave está asumiendo la parte de propiedad de la estrella del pop de sus numerosos éxitos.

Entre las composiciones se incluyen "...Baby One More Time", "Toxic", "Oops!... I Did It Again", "(You Drive Me) Crazy", "Womanizer", "I'm a Slave 4 U", "Lucky", "I'm Not A Girl, Not Yet A Woman" y muchas más.

Se dice que el acuerdo se concretó el 30 de diciembre, y fue reportado inicialmente por el portal TMZ. Aún se desconoce el precio por el que Spears vendió sus derechos, pero el medio afirmó que fue un acuerdo histórico.

Según se informa, la cifra es similar al acuerdo de 200 millones de dólares de Justin Bieber con Hipgnosis Songs Capital para vender su parte de los derechos de su catálogo en 2023.

Primary Wave, la empresa detrás de la compra del catálogo musical de Britney Spears

Primary Wave se describe a sí misma como “la editorial independiente líder de música icónica y legendaria del mundo” y agrega: “La compañía alberga a algunos de los compositores, artistas y sellos discográficos más emblemáticos de la historia de la música grabada”.

Stevie Nicks vendió sus derechos de publicación a la compañía en 2020. Primary Wave también ha hecho acuerdos con los patrimonios de Prince, Whitney Houston, Bob Marley y el líder de The Cars, Ric Ocasek.

Los herederos de The Notorious BIG vendieron una participación en la editorial y grabaciones musicales del fallecido rapero y ciertos derechos de nombre, imagen y semejanza a Primary Wave en marzo pasado.

En 2023, adquirió una extensa cartera de derechos sobre el catálogo editorial de The Doors, grabaciones maestras, marcas registradas, opciones de merchandising e incluso ingresos en una "adquisición monumental". El año anterior, los herederos del fallecido líder de Alice In Chains, Layne Staley, y del bajista original Mike Starr vendieron sus derechos musicales a Primary Wave.

La venta de derechos musicales, un movimiento cada vez más frecuente en la industria

En los últimos años, muchos otros artistas tradicionales han cerrado acuerdos de adquisición enormemente lucrativos con otras empresas, entre ellos Bruce Springsteen, Bob Dylan, Neil Young, Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac, Mick Fleetwood y Christine McVie, y Phil Collins y Genesis.

El mes pasado, Deftones se convirtió en el último artista de renombre en vender la mayor parte de sus derechos musicales a una importante editorial. Otros músicos que han vendido sus derechos incluyen a Slipknot, Jack White, Deadmau5, Pink Floyd, Shakira, Queen, Rod Stewart, John Legend y Midge Ure.