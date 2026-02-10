Leo Rizzi y El Kanka presentan nueva música desde un costado íntimo

Leo Rizzi decidió dejarlo todo en su nuevo sencillo, “Puro”. Con este tema, el artista hispano-uruguayo abre una etapa completamente distinta en su carrera y se anima a mostrar su costado más honesto y sensible.

La canción, disponible en todas las plataformas digitales, es una confesión directa sobre la entrega total en el amor, donde no quedan barreras ni defensas. Rizzi compuso “Puro” junto a Jesús José Ortega Bermúdez y Juan González Sánchez , y la producción estuvo a cargo del propio cantante junto a RYO.

Musicalmente, “Puro” se mueve en el terreno del soft rock , con una batería que marca el pulso y guitarras acústicas que envuelven la voz de Leo en una atmósfera íntima. El silencio repentino en el estribillo potencia la sensación de conexión profunda, mientras que el arreglo de cuerdas de Daniel Acebes, “El Cheli” , suma una cuota de vulnerabilidad y emoción que atraviesa toda la canción.

La voz de Rizzi, etérea y magnética, flota sobre el coro y lleva a la audiencia a un estado de pureza y sinceridad pocas veces visto en su repertorio.

El artista malagueño presentó su séptimo álbum y anunció una gira internacional que llegará hasta 2027, con paradas en Buenos Aires y un cierre a lo grande en Madrid.

"PURO OUT NOW Music: prod: @_ryo.oyr_ & me mix: @ruben.montess master: @picketl guit n bass: @andoninarvaez drums: @iamchrisdrums strings: @elchelistaoficial music video: Director: @sofiaboriosi Producer: @blancablanca._______ Art director: @tomcruzz_33 Cinematographer: @sofiacolodron Creative director: @_anaroda Sound recording: @rezzagustin Focus puller: @lisa.ceinos Stylist: @evadehouse Stylist assistant: @veronicapassariello & @malvacomolaflor Editor: @irenecalvoromero Colourist: @andresfresard Gaffer: @antonio_munaiz Spark: @lord.hokins @javitovisuals MUAH: @beatrizbarnesmakeup Production assistant: @magdablancob Production runner: @yaizamenfer Gracias a @meteor_hq por acompañarme en este nuevo inicio. Este equipo humano ha sido fundamental para que esto saliera adelante. Gracias a @warnermusicspain"

El Kanka volvió a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de “La Calma”, su séptimo trabajo de estudio, donde reafirma su sello: canciones que convierten lo cotidiano en poesía, con humor, ironía y una mezcla de sonidos que viajan del folclore latinoamericano a la raíz española.

El disco, que salió este 6 de febrero de 2026, incluye diez temas inéditos y ya está disponible en todas las plataformas digitales, además de en formato físico (CD y vinilo) a través de su tienda online y en los shows de la gira.

"Más de un año llevo con este disco en el cajón… Ya lo tenía sujeto con camisa de fuerza y la máscara de Hannibal Lecter. No podía sujetarlo más, así que aquí lo tenéis, dejadle que se estire y se tome un café y os prometo que lo pongo en marcha. Espero que encontréis en este puñado de canciones un refugio, un anhelo de algo mejor, un acompañamiento y una verdad, sobre todo una verdad. Ojalá os atraviese para bien. Ya es vuestro. Os quiere: Vuestro Kankilla."

La presentación de “La Calma” tendrá una gira a la altura: arrancará el 6 de marzo de 2026 en Sevilla y recorrerá España con paradas en Palma, Barcelona, Girona, Santander, Alicante, Granada, Valladolid, Las Palmas, Zaragoza, Vitoria-Gasteiz, Málaga (con seis fechas seguidas en el Teatro Cervantes), Conil de la Frontera, Gijón, Pamplona, Bilbao, Logroño y Cáceres.

El gran cierre será el 26 de noviembre de 2027 en el Movistar Arena de Madrid, el recinto más grande que enfrentó hasta ahora el artista.

En octubre de 2025, El Kanka agotó entradas en el Teatro Ópera de Buenos Aires, dejando claro el cariño del público argentino y la conexión que logró con sus letras y su música.