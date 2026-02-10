Ricardo Arjona suma una nueva fecha en Buenos Aires: cómo y dónde conseguir las entradas

La gira "Lo que el Seco no dijo" se convirtió en un fenómeno mundial, posicionándose como la producción más impactante de la carrera del cantautor.

Ricardo Arjona confirmó una nueva fecha en el Movistar Arena para el 19 de mayo de 2026 , luego de agotar doce funciones consecutivas (1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo).

Las entradas para la nueva función del 19 de mayo estarán disponibles a partir del miércoles 11 de febrero a las 17:00 hs, únicamente a través del sitio web www.movistararena.com.ar.

La gira Lo que el Seco no dijo se convirtió en un fenómeno mundial, posicionándose como la producción más impactante de la carrera del cantautor.

En cada presentación, Arjona ofrecerá un espectáculo que trasciende lo musical y propone una experiencia sensorial única, con una puesta en escena sin precedentes.

Embed - Fenix Entertainment on Instagram: "ARJONA | SHOW 13 | 19 DE MAYO La demanda es histórica y sumamos una nueva fecha en el Movistar Arena. INICIO VENTA GENERAL: Miércoles 11/02 - 17:00 hs. Conseguí tus tickets en movistararena.com.ar Lo pediste. Acá está."

El furor por Ricardo Arjona llega tras una serie de logros internacionales: dos funciones sold out en el Madison Square Garden de Nueva York , cinco presentaciones agotadas en el Kaseya Center de Miami y 23 shows con entradas agotadas en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias de Guatemala.

En paralelo, el artista trabaja en su próximo disco, también titulado Lo que el Seco no dijo, al que definió como “uno de los mejores trabajos que he hecho hasta el momento”.

Ricardo Arjona: dos décadas encantando al público argentino

La historia entre Arjona y Argentina lleva más de dos décadas de éxito. En 2022, el músico llenó ocho Movistar Arena, y apenas un año después, cerró su gira “Blanco y Negro” con dos estadios de Vélez Sarsfield que también vendieron todas las entradas disponibles.

Sin embargo, el momento más imponente de la carrera del guatemalteco en Argentina, sigue siendo el de 2006, cuando marcó un récord histórico con 34 funciones consecutivas en el Luna Park, reuniendo a más de 230 mil personas.

El regreso del artista a Buenos Aires, con la productora Fenix Entertainment, promete una puesta en escena de gran escala, con un repaso por los clásicos de su carrera y la presentación de las canciones de su nuevo disco, “Lo que el Seco no dijo”.