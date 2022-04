Jorge Lanata adelantó detalles de su casamiento con Elba Marcovecchio

“Me pidió que escribiera sobre ella y ella habló de mí y lo va a citar. No es para leerlo textual, sino que me preguntó qué cosas que me gustan de ella. Lo va a decir como en una charla”, reveló.

Por el momento no habrá luna de miel. En unos días él viajará a Miami para grabar para NatGeo y hará su ciclo radial desde allá. “Tal vez a fin de año nos vamos de viaje juntos”.

Tal cual había adelantado el miércoles, sostuvo que no está nervioso aunque su futura esposa sí y sorprendió al develar que odia las fiestas. “Pero voy a estar. Incluso voy a llegar temprano, no se preocupen”, bromeó.

“No estoy nervioso, es linda la situación, el lugar a donde lo vamos a hacer es muy lindo. Lo único que hay al aire libre pero que si está para el clima se pude cambiar es el Civil. Se hace en un lugar que es la entrada de un club de polo que hay árboles. Si está fresco, adentro”. También adelantó que habrá torta de bodas, pero no recuerda detalles del menú, ya que fue Elba sola a degustarlo.

“Cero bailongo, sepan los que van”, le advirtió al aire Eduardo Feinmann a los 120 invitados y Lanata fue aflojando: “Yo creo que van a bailar en algún momento. Muchos ya dijeron que se quedan a dormir en las inmediaciones así que se van a tomar todo”.

Además, el periodista contó sobre el vestido de su novia: “Se lo hace Gino Bogani al cuerpo y se lo termina ahí. Yo creo que nos vamos a estar casando y se lo va a estar cosiendo”. “Por lo que vi el diseño es muy lindo, es sin cola”. Sobre qué usará él, ya había adelantado que vestiría smoking: “Me lo quiso sacar el turro de Feinmann, voy de anaranjado”.