Juana Viale y su novio, Yago Lange, estuvieron presentes en una noche especial para Adrián Suar y Griselda Siciliani

Juana Viale y su novio, Yago Lange , ya no se ocultan públicamente. Anoche, la pareja disfrutó del estreno de la nueva obra de teatro de Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem en el Teatro Nacional.

La pareja llegó de la mano y aunque no quiso posar ante los fotógrafos presentes, no dejaron de sonreír mientras estos les tomaban fotos. Para la ocasión, ambos optaron por un look bien informal: ella lució un jean azul, un sweater multicolor, chaleco negro, zapatillas y boina, mientras que él también optó por un jean azul, pero se abrigó con un buzo con un gran estampado, calzado deportivo y un chaleco en color naranja.